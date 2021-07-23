В Новосибирской области еще 9 человек скончались от коронавируса

По информации оперативного штаба Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в регионе выявили 204 новых зараженных ковидом. Еще 115 пациентов выздоровели.
К сожалению, не перенесли болезнь девять человек – скончались мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, 72 года, 80 лет, 86 лет и женщины в возрасте 67 лет, 69 лет, 76 лет, 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 258 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 579 пациентов, в том числе 75 детей. В отделениях реанимации находится 401 человек. На ИВЛ – 54 пациентов.
Также за прошедшие сутки 2771 человек обратились в лечебные учреждения с жалобами на симптомы ОРВИ.