У военных США есть 23 минуты видео с настоящим НЛО, сообщает экс-сотрудник Пентагона
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У военных США есть 23 минуты видео с настоящим НЛО, сообщает экс-сотрудник Пентагона

8:40:237/23/2021Фото: pxfuel.com
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Он надеется, что отснятый материал будет опубликован, чтобы «каждый мог увидеть его сам».

нло, звезды, небо
У Пентагона есть кадры НЛО

Лю Элизондо, ранее работавший в секретной программе Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), утверждает, что видел кадры с НЛО. Он описывает это как неопознанные плавающие объекты в течение 23 минут, пишет express.co.uk.

-Видео было чрезвычайно убедительным - одним из многих - до такой степени, что я помню, как получил некоторый опыт, чтобы посмотреть его, - сказал г-н Элизондо каналу YouTube Fade to Black.

-Я не сказал, что это было. Я отправил его некоторым высококвалифицированным экспертам в сообществе ISR (разведка, наблюдение и разведка), - говорит он. -И когда они вернулись ко мне, в заголовке письма было цитата без кавычек «это видео с НЛО».

Видео на YouTube утверждает, что запечатлел несколько движущихся по шаблону НЛО, что вызывает недоумение ученых.

Как утверждается, он был записан, когда бывший инсайдер все еще работал в AATIP, с 2008 по 2012 год.

Г-н Элизондо, который ушел из Пентагона в 2017 году, отказался отвечать на какие-либо вопросы, предположив, что его могут арестовать, если он слишком много поделится.

Он также сказал, что надеется, что отснятый материал будет опубликован, чтобы «каждый мог увидеть его сам».

Он поддразнил, что «есть и другие, которые не менее убедительны».

Опубликованный на веб-сайте Управления национальной разведки, он опубликовал 144 сообщения о том, что правительство США классифицировало как встречи с НЛО.

«Из 144 сообщений, с которыми мы здесь имеем дело, у нас нет четких указаний на то, что им есть какое-либо внеземное объяснение - но мы пойдем туда, куда нас приведут данные», - сказал высокопоставленный американский чиновник.

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