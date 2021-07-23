В Подмосковье 7 детей бродяжничали и жили в шалашах: Мама выгнала из дома

Прокуратура Московской области сообщила, что в Подмосковье были найдены семеро детей, которых бросила мать.
- В ходе проверки установлено, что мать семерых несовершеннолетних, зарегистрированная в Москве, временно проживающая в Рузском городском округе Московской области, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, в том числе содержала детей в ненадлежащих условиях, оставляла их без присмотра, - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале. - После выявления несовершеннолетних, они были помещены в медицинское учреждение в Рузском городском округе, в настоящее время переданы в медицинское учреждение Москвы.
В Следственном комитете по региону сообщили, что мать и ее сожитель выгнали детей и они месяц бродяжничали, проживая в шалашах. По этому факту также будет проведена проверка. Если вину женщины докажут, то ее ждет до трех лет лишения свободы.