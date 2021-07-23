В Подмосковье 7 детей бродяжничали и жили в шалашах: Мама выгнала из дома
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Подмосковье 7 детей бродяжничали и жили в шалашах: Мама выгнала из дома

4:44:027/23/2021Фото: pixabay
0

Теперь родительнице грозит до трех лет лишения свободы.

Детям приходилось жить в шалашах

Прокуратура Московской области сообщила, что в Подмосковье были найдены семеро детей, которых бросила мать.

- В ходе проверки установлено, что мать семерых несовершеннолетних, зарегистрированная в Москве, временно проживающая в Рузском городском округе Московской области, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, в том числе содержала детей в ненадлежащих условиях, оставляла их без присмотра, - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале. - После выявления несовершеннолетних, они были помещены в медицинское учреждение в Рузском городском округе, в настоящее время переданы в медицинское учреждение Москвы.

В Следственном комитете по региону сообщили, что мать и ее сожитель выгнали детей и они месяц бродяжничали, проживая в шалашах. По этому факту также будет проведена проверка. Если вину женщины докажут, то ее ждет до трех лет лишения свободы.

Вызов Шойгу в СБУ: реакция Скеабеевой была мгновенной
«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
Агаларов впервые рассказал о причине расставания с женой
Правда о расправах над советскими срочниками в Чехословакии
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Порошенко обещал вернуть Крым домой: реакция Путина
На авансцену Евросоюза вышел новый лидер
Это не Италия и Англия: Моуринью назвал лучшую сборную на Евро
За отказ играть в бикини норвежских спортсменок наказали
бродяжничествовыгнали детейжили в шалашах
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

NASA: Астероид 2008 GO20 может упасть на землю 24 июля: он огромен и очень опасен
5:20:05 7/23/2021
NASA: Астероид 2008 GO20 может упасть на землю 24 июля: он огромен и очень опасен
В России обрушилась популярность на кнопочные телефоны
5:17:30 7/23/2021
В России обрушилась популярность на кнопочные телефоны
Застрелившего 9-летнюю девочку девочку в Чите приговорили к 17 годам колонии
5:10:08 7/23/2021
Застрелившего 9-летнюю девочку девочку в Чите приговорили к 17 годам колонии
БердскОгромную яму вырыли работники КБУ на месте порыва водовода у ТЦ "Орбита" в Бердске ради вставки 3-метровой трубы. Ремонт окончен
5:07:08 7/23/2021
Огромную яму вырыли работники КБУ на месте порыва водовода у ТЦ "Орбита" в Бердске ради вставки 3-метровой трубы. Ремонт окончен
Тик-токер получил срок за то, что бросил в полицейских муляж гранаты
4:55:11 7/23/2021
Тик-токер получил срок за то, что бросил в полицейских муляж гранаты
В Подмосковье 7 детей бродяжничали и жили в шалашах: Мама выгнала из дома
4:44:02 7/23/2021
В Подмосковье 7 детей бродяжничали и жили в шалашах: Мама выгнала из дома
БердскПять лет соседи мучают громкой музыкой по ночам семью в Бердске
4:32:04 7/23/2021
Пять лет соседи мучают громкой музыкой по ночам семью в Бердске
Минздрав предупредил о риске тромбозов у трети переболевших коронавирусом
4:26:33 7/23/2021
Минздрав предупредил о риске тромбозов у трети переболевших коронавирусом
Чем известна княгиня Ольга и что принято делать в праздник святой 24 июля 2021 года
4:20:37 7/23/2021
Чем известна княгиня Ольга и что принято делать в праздник святой 24 июля 2021 года
В Бердске прямо на пляже "Дюны" умер мужчина
4:03:09 7/23/2021
В Бердске прямо на пляже "Дюны" умер мужчина