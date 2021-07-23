Дата безумной солнечной вспышки июля 2021: Как подготовиться к катаклизму

29 июля 2021 года метеозависимым предстоит пережить ещё одну магнитную бурю, вызванную вспышкой на Солнце. Длительность бури составит одни сутки, а сила колебаний геомагнитного поля будет достигать 5 баллов.
Для совершенно здоровых людей такие колебания будут практически незаметными, но могут возникнуть ощущение усталости или апатии. Для людей, которые более остро реагируют на магнитные бури, рекомендуется провести этот день более пассивно, избегая значительных физических нагрузок, стрессов и конфликтных ситуаций.
Лучше всего в такой день заниматься обычными бытовыми рутинными делами, не приниматься ни за какие новые ответственные проекты.
Самые большие неприятности магнитные бури приносят тем людям, у которых имеются серьезные хронические заболевания, в особенности заболевания сердца, сосудов и нервной системы. Людям, постоянно принимающим лекарственные препараты, медики советуют обратить особое внимание на их наличие в доме, чтобы в трудный период не отправляться в аптеку за пополнением запасов, а также следить за уровнем давления и частотой пульса.
Для того чтобы более благоприятно пережить магнитную бурю желательно чётко следовать своему обычному режиму дня, накануне бури желательно ложиться спать раньше, чтобы длительность сна составляла не менее 8 часов. Пересмотрите ваш рацион питания, убрав из него всю тяжелую для пищеварения пищу.
Желательно добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов. Особенно полезными будут бананы, как источник калия и магния, так необходимых для нашего сердца. Постарайтесь не посещать многолюдных мест, больше гуляйте пешком, не перегружайте себя вечером длительным просмотром телевизора и проведением времени в гаджетах.