Огромную яму вырыли работники КБУ на месте порыва водовода у ТЦ "Орбита" в Бердске ради вставки 3-метровой трубы. Ремонт окончен

Работники КБУ Бердска устраняют аварию в Микрорайоне. Напомним, водовод прорвало 22 июля у ТЦ "Орбита" на ул. Космической и Первомайской. Улицы затопило водой ранним утром, а жители Бердска на пару часов лишились воды для бытовых нужд.
Как прокомментировал сегодня, 23 июля начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков, больше аварий на трубах не было.
- В ближайшие часы завершим ремонтные работы. Все уже на завершающей стадии. Вставили трубу длиной три метра и диаметром 600 мм на место порыва. Прохлорируем, промоем трубу и вернем воду на эту ветку. Благоустройство место аварии завершим на следующей неделе,- уточнил Сергей Николаевич 23 июля в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".