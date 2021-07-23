Огромную яму вырыли работники КБУ на месте порыва водовода у ТЦ "Орбита" в Бердске ради вставки 3-метровой трубы. Ремонт окончен
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Огромную яму вырыли работники КБУ на месте порыва водовода у ТЦ "Орбита" в Бердске ради вставки 3-метровой трубы. Ремонт окончен

5:07:087/23/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Благоустройство аварийного участка завершат на следующей неделе. Перебоев с водой в городе не должно быть.

Работники устраняют аварию

Работники КБУ Бердска устраняют аварию в Микрорайоне. Напомним, водовод прорвало 22 июля у ТЦ "Орбита" на ул. Космической и Первомайской. Улицы затопило водой ранним утром, а жители Бердска на пару часов лишились воды для бытовых нужд.

Как прокомментировал сегодня, 23 июля начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков, больше аварий на трубах не было.

- В ближайшие часы завершим ремонтные работы. Все уже на завершающей стадии. Вставили трубу длиной три метра и диаметром 600 мм на место порыва. Прохлорируем, промоем трубу и вернем воду на эту ветку. Благоустройство место аварии завершим на следующей неделе,- уточнил Сергей Николаевич 23 июля в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".

Ремонт идет полным ходом

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