Лавров: Запад пытается создать вокруг России пояс нестабильности

Запад пытается создать вокруг России нестабильную ситуацию по периметру страны, делает это он в том числе и при помощи фейков, считает Сергей Лавров — министр иностранных дел РФ.
- Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией, — заявил он на вебинаре "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы" на площадке "ЕР".
Территории, окружающие страну, и Россию в том числе западные активисты пытаются освоить военным и экономическим способом, заметил политик.
- Окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", — описывает ситуацию глава МИД.
По словам Лаврова, ситуация на Украине была полностью использована Западом для достижения своих целей. Также цветную революцию попытались совершить на территории Белоруссии, а сейчас данная линия прослеживается в Молдавии.
- Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье, — заключил глава ведомства.
В общефедеральном списке «Единой России» Сергей Лавров находится рядом с Сергеем Шойгу, врачом Денисом Проценко, детским омбудсменом Анной Кузнецовой и сопредседателем ОНФ Еленой Шмелевой.