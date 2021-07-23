Лавров: Запад пытается создать вокруг России пояс нестабильности
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Лавров: Запад пытается создать вокруг России пояс нестабильности

6:12:267/23/2021Фото: Wikimedia Commons
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По словам главы российского МИДа, ситуация на Украине была полностью использована Западом для достижения своих целей.

Сергей Лавров считает, что Запад хочет растревожить ситуацию вокруг России

Запад пытается создать вокруг России нестабильную ситуацию по периметру страны, делает это он в том числе и при помощи фейков, считает Сергей Лавров — министр иностранных дел РФ.

- Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией, — заявил он на вебинаре "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы" на площадке "ЕР".

Территории, окружающие страну, и Россию в том числе западные активисты пытаются освоить военным и экономическим способом, заметил политик.

-  Окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", — описывает ситуацию глава МИД.

По словам Лаврова, ситуация на Украине была полностью использована Западом для достижения своих целей. Также цветную революцию попытались совершить на территории Белоруссии, а сейчас данная линия прослеживается в Молдавии.

- Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье, — заключил глава ведомства.

В общефедеральном списке «Единой России» Сергей Лавров находится рядом с Сергеем Шойгу, врачом Денисом Проценко, детским омбудсменом Анной Кузнецовой и сопредседателем ОНФ Еленой Шмелевой.

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