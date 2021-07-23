На Алтае 9-летний мальчик спас свою утопающую тетю
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На Алтае 9-летний мальчик спас свою утопающую тетю

5:25:337/23/2021Фото: МЧС России по Алтайскому краю
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У женщины случился инсульт и она упала в воду с берега.

Третьеклассник не растерялся и бросился в воду

В МЧС России по Алтайскому краю недавно поступила информация о происшествии, которое произошло год назад. Как стало известно, в июне 2020 года 9-летний Арслан Унутов из села Яконур Усть-Канского района гостил у своей тети Зауреш Утегеневой в селе Беш-Озек Шебалинского района. Вечером 6 июня они отправились искать коров, шли по берегу горной речушки Адаткан. Внезапно женщина почувствовала себя плохо, потеряла сознание и упала в реку.

Когда женщина очнулась, то она находилась на берегу. А племянник рассказал, что когда увидел, как тетя упала в реку, решил, что она может утонуть, поэтому сразу бросился ее спасть.

После медики сообщили, что женщина перенесла инсульт и племенник своей смелостью и решительностью спас ее.

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