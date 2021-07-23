Когда надо удалять молодые усы у клубники?
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Когда надо удалять молодые усы у клубники?

7:20:147/23/2021Фото: PIXNIO
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Если вы не будете обрезать усы, вы лишитесь ягод, а потому начинать удалять их нужно еще до начала цветения.

клубника
Клубника выбрасывает усы уже до цветения

Клубника относится к очень плодовитым культурам, она способна размножаться усами на протяжении всего сезона до самой глубокой осени. Корневая культура у клубники, а также укорененных розеток довольно мощная, поэтому с удалением усов клубники мы рекомендуем вам не затягивать.

Еще до цветения культуры клубника начинает выбрасывать усы. В этот момент маточный куст тратит ресурсов в 2 раза больше: на цветение и завязь, а также на те розетки, которые укоренились. Если вы не будете обрезать усы, вы лишитесь ягод, а потому удалять их нужно еще до начала цветения.

Как правильно обрезать?

Для обрезки усов клубники вам нужен острый инструмент. Выламывать усы или отрывать их не рекомендуется , поскольку это довольно трудно из-за их жёсткого стебля.

Не нужно обрезать усы полностью до основания куста, можно оставлять 3-4 см хвостик.

Если нужны новые розетки?

Клубника выбрасывает усы на протяжении всего сезона, как мы уже написали, а потому для размножения кустов, можно воспользоваться теми усами, которые клубника выбросит после сбора всего урожая.

Однако, пока кусты дают ягоды - следите за тем, чтобы усов не было.

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