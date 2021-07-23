Когда надо удалять молодые усы у клубники?

Клубника относится к очень плодовитым культурам, она способна размножаться усами на протяжении всего сезона до самой глубокой осени. Корневая культура у клубники, а также укорененных розеток довольно мощная, поэтому с удалением усов клубники мы рекомендуем вам не затягивать.
Еще до цветения культуры клубника начинает выбрасывать усы. В этот момент маточный куст тратит ресурсов в 2 раза больше: на цветение и завязь, а также на те розетки, которые укоренились. Если вы не будете обрезать усы, вы лишитесь ягод, а потому удалять их нужно еще до начала цветения.
Как правильно обрезать?
Для обрезки усов клубники вам нужен острый инструмент. Выламывать усы или отрывать их не рекомендуется , поскольку это довольно трудно из-за их жёсткого стебля.
Не нужно обрезать усы полностью до основания куста, можно оставлять 3-4 см хвостик.
Если нужны новые розетки?
Клубника выбрасывает усы на протяжении всего сезона, как мы уже написали, а потому для размножения кустов, можно воспользоваться теми усами, которые клубника выбросит после сбора всего урожая.
Однако, пока кусты дают ягоды - следите за тем, чтобы усов не было.