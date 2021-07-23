По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу
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По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу

6:32:127/23/2021Фото: @yurydud
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Эксперты исследуют видеозаписи его интервью с Моргенштерном и Ивангаем. Блогера ждет огромный штраф.

Дудя проверят на пропаганду наркотиков

Дата нового заседания по делу блогера Юрия Дудя будет известна позже, когда пройдет назначенная Зюзинским районным судом психолого-лингвистическая экспертиза видеозаписей его интервью с Моргенштерном и Ивангаем.

Специалисты будут разбираться - есть там пропаганда наркотиков или она была выдумана истицей. В случае, если вина Дудя будет доказана и суд примет решение, что блогер действительно пропагандировал наркотики, ему может быть присужден штраф размером до 1,5 миллиона рублей.

После заседания Юрий Дудь никаких комментариев не дал. Иск в суд на Дудя подала дочь депутата Госдумы Мизулиной.

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