По делу Дудя о пропаганде наркотиков назначили психолого-лингвистическую экспертизу

Дата нового заседания по делу блогера Юрия Дудя будет известна позже, когда пройдет назначенная Зюзинским районным судом психолого-лингвистическая экспертиза видеозаписей его интервью с Моргенштерном и Ивангаем.
Специалисты будут разбираться - есть там пропаганда наркотиков или она была выдумана истицей. В случае, если вина Дудя будет доказана и суд примет решение, что блогер действительно пропагандировал наркотики, ему может быть присужден штраф размером до 1,5 миллиона рублей.
После заседания Юрий Дудь никаких комментариев не дал. Иск в суд на Дудя подала дочь депутата Госдумы Мизулиной.