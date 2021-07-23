Пловец скончался на пляже "Дюны" в Бердске на глазах отдыхающих

На городском пляже "Дюны" на побережье Бердского залива в Бердска 22 июля произошла трагедия.
Инцидент случился в четверг вечером. Расследованием смертельного происшествия занимается Следственный комитет.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", мужчине, который находился в воде, неожиданно стало плохо. И он умер на месте.
Очевидцы сообщили о трагедии в правоохранительные органы. Пока СКР, подтвердив информацию о смерти пловца, не раскрывает подробности. Известно, что назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.
"Дюны" - одно из популярных мест отдыха не только бердчан. Сюда приезжают отдыхать и жители Новосибирска.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 21 июля в Бердске погиб мужчина, выпавший с пятого этажа хрущовки. Проверку по факту гибели человека в Новом поселке проводит СК.