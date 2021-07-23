Прокуратура опротестовала мягкий приговор блогеру Эдварду Билу за массовое ДТП с пострадавшими

В пятницу московская прокуратура опротестовала приговор виновному в массовом ДТП с пострадавшими Эдуарду Билю.
14 июля было вынесено решение после аварии которая произошла в центре Москвы. Блогер спровоцировал столкновение нескольких машин, в которых пострадала женщина, до сих пор находящаяся на лечении.
Присужденное ограничение свободы сроком на два года — слишком мягкое для такого правонарушения наказание, считают в московской прокуратуре.
- Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля, — говорится в Telegram-канале московской прокуратуры.
В прокуратуре в связи с нарушениями «требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билю наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе».
14 июля Пресненский районный суд решил ограничить свободу подсудимого сроком на два года и на три года запретить заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.