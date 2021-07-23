Что можно подарить работнику торговли и как сделать приятно в праздник 24 июля
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23.07
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Что можно подарить работнику торговли и как сделать приятно в праздник 24 июля

9:20:187/23/2021Фото: pxhere
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Конечно же, работники торговли такие же живые люди, как и мы с вами. Поэтому любой подарок и внимание в их профессиональный праздник им будут очень приятны.

продавец
В давние времена продавцами были исключительно мужчины

День работников торговли в России отмечают ежегодно, в каждую четвертую субботу июля. В 2021 году праздник выпал на 24 число.

Начиная ещё со времён древней Руси продавцы были чуть ли не самыми востребованными людьми, поскольку торговлю в любые времена невозможно переоценить. Она играет огромную роль в экономике и политике страны.

Изначально считалось что продавцами могут быть только мужчины. Однако сегодня ситуация изменилась с точностью до наоборот.

Чаще всего работники торговли отмечают свой праздник на рабочем месте. Конечно же, работники торговли такие же живые люди, как и мы с вами. Поэтому любой подарок и внимание в их профессиональный праздник им будут очень приятны.

Сегодня есть довольно много новых идей, касающихся подарков работнику торговли. Так, например, если человек работает за прилавком, ему можно подарить перекидной календарь статусов, чтобы человек не писал от руки "перерыв", "ушла на склад", "вернусь через 15 минут", "учёт" и так далее.

Для более приятного обеденного перерыва можно подарить турку, а к ней молотый кофе.

Есть очень много маленьких кошельковых сувениров, среди которых можно найти серебряную мышку, серебряную ложечку, денежную лопату и многие другие. Можно подарить удобные предметы канцелярии или визитницу, сувенир в виде весов, как символ торговли.

Если человек очень много времени проводит, работая за компьютером, можно подарить удобную мышку или коврик для мыши, usb-проигрыватель.

Конечно же, всегда актуальными останутся цветы. Чтобы они быстро не завяли можно подарить цветы в горшке.

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