7-летний мальчик утонул в реке Ине в Новосибирске: СК выясняет, с кем купался ребенок
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7-летний мальчик утонул в реке Ине в Новосибирске: СК выясняет, с кем купался ребенок

7:26:507/23/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Следователь уже осмотрел место происшествия, опрашивает родственников погибшего ребенка и очевидцев трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

СК просит не оставлять детей одних у воды

В Новосибирске проводится доследственная проверка по факту гибели несовершеннолетнего в водоеме, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области вечером 23 июля.

В пятницу в следственные органы поступило сообщение о том, что в реке Ине в Первомайском районе Новосибирска во время купания утонул 7-летний мальчик.

-На место происшествия незамедлительно выехал следователь. По данному факту следственным отделом по Первомайскому району следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, - рассказали в ведомстве.

Следователь уже осмотрел место происшествия, опрашивает родственников погибшего ребенка и очевидцев трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Предстоит выяснить, что в это время делали родители ребенка и с кем он находился на берегу.

-Следственное управление в очередной раз обращает внимание всех взрослых на необходимость непрерывного контроля за нахождением детей на воде. Жизнь показывает, что при детских утоплениях не играют роли ни глубина, ни расположение водоема. Несчастные случаи на воде с детьми и подростками зачастую происходят во время их самостоятельных прогулок, когда, находясь в компании друзей, они идут купаться и тонут, не имея возможности помочь друг другу, - предупредили в СК.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 22 июля на бердском пляже "Дюны" умер отдыхающий. Он находился в воде, когда ему стало плохо. СК проводит проверку.

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