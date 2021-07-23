Лунный календарь дачника на 24 и 25 июля 2021 года: Что запрещено, а что можно делать в Водолее
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Лунный календарь дачника на 24 и 25 июля 2021 года: Что запрещено, а что можно делать в Водолее

10:20:057/23/2021Фото: pxhere
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И в субботу и в воскресенье можно заниматься раскорчевыванием старых и больных деревьев и кустарников, удалять больные ветви.

картофель
В эти дни хорошо копать созревший картофель

24 и 25 июля 2021 года да выпадают на субботу и воскресенье. Владельцы дач и собственных участков , как обычно,  большинство свободного времени проведут на грядках. Однако оба эти дня не обещают благоприятных видов работ на вашем участке.

Дело в том, что в эти два дня наступит полнолуние и первые сутки за ним. Этот период в лунном календаре никогда не считался благоприятным для ведения огородных дел. К тому же Луна расположится в очень неплодородном созвездии Водолея.

Никаких посадочных и посевных работ, а также работ связанных с пересадкой растений с одного места на другое, проводить в эти два дня нежелательно. Однако это не означает, что совсем нечем будет заняться.

В эти два дня можно выкапывать созревшие корнеплоды - картофель, лук и чеснок. Благоприятно сажать картофель на второй урожай, для сбора поздней осенью. Не забудьте лук и чеснок разложить в один слой для качественной просушки.

Также в эти два дня можно посеять морковь и редьку, для сбора глубокой осенью и закладывания этого урожая на зиму. Можно заниматься в эти два дня окучиванием картофеля и других посаженных культур, которые требуют этой процедуры. Пропалывать грядки , поливать их, продергивать частые всходы.

Разрешается работа с ядохимикатами для опрыскивания культур от возможных вредителей и болезней. Подкормки вносить сейчас пока что нежелательно.

В воскресенье, 25 июля, можно заняться пасынкованием помидоров и прищипыванием огуречных плетей, удалять усы у клубники, стричь газон и заниматься обрезкой деревьев и кустарников.

И в субботу и в воскресенье можно заниматься раскорчевыванием старых и больных деревьев и кустарников, удалять больные ветви. Не забывайте, что больные растения нельзя складывать в компостную кучу, лучше всего их сжигать.

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