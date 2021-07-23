Собянин: Пик коронавируса в Москве прошел, но люди продолжают тяжело болеть
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Собянин: Пик коронавируса в Москве прошел, но люди продолжают тяжело болеть

8:46:497/23/2021Фото: Flickr
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Мэр столицы предупредил что успокаиваться пока рано и расслабляться не стоит. Коронавирус пока никуда не делся и продолжает активно распространяться.

Собянин заметил, что многие москвичи расслабились
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Москве ситуация с коронавирусом прошла пик, снижение роста заболевших продолжается пятую неделю. Каждый день показатель по случаям заражаемости показывает меньшее число. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин для телеканала «Россия-1».

- В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости. Это, конечно, положительно, это означает, что эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение, — сказал Собянин.

Число госпитализированных в Москве уменьшается с меньшей скоростью, что отмечено градоначальником.

- Всегда сдвиг такой вправо, потому что люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают еще тяжело болеть. Поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находятся, — пояснил Собянин.

Ежедневно в Москве вакцинируется около 90 тысяч человек, однако есть тенденция к успокоению жителей столицы, чего не должно быть в настоящее время.

Собянин предупредил что успокаиваться пока рано и расслабляться не стоит. Коронавирус пока никуда не делся и продолжает активно распространяться.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла вдвое. За последние сутки выявили еще 6 зараженных. Всего на 23 июля 2021 года зарегистрировано 2054 заболевших бердчан.

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