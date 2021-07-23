Сборная России вышла на церемонию открытия Олимпиады в Токио без триколора

Российская сборная вышла на стадион в Токио, где 23 июля началась церемония открытия летних Олимпийских игр 77-ми по счету. Знаменосцами стали олимпийские чемпионы волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. Российские спортсмены прошли без триколора - под флагом Олимпийского комитета России.
Россияне на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом и использовать гимн страны по решению Спортивного арбитражного суда. В Токио российская команда на всех соревнованиях будет выступать под флагом ОКР.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса главное спортивное событие перенесли на год. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, серфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Церемония открытия стартовала в 14:00 по московскому времени, парад спортсменов начался в 14:30. Первыми на стадион, по традиции, вышли члены сборной Греции, затем команды-участницы появлялись на арене в алфавитном порядке. Замыкали шествие хозяева Игр — японцы, перед ними прошли представители стран-хозяек двух следующих Олимпиад — французы (Париж-2024) и американцы (Лос-Анджелес-2028).
Завершится Олимпиада 8 августа.