Приставы вынесли на руках Соболь с судебного заседания по делу Навального
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Приставы вынесли на руках Соболь с судебного заседания по делу Навального

9:46:547/23/2021Фото: @sobollubov
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Соратнице Алексея Навального запретили присутствовать на заседании суда по «санитарному делу» о несанкционированных акциях.

Любовь Соболь не смогла остаться на заседании суда - ее оттуда вынесли

Судебным приставам Преображенского районного суда Москвы было дано указание вывести Любовь Соболь из зала заседания, в котором происходило рассмотрение «санитарного» дела Олега Навального.

Десять минут Соболь пререкалась с семью судебными приставами по поводу законности ее нахождения в зале суда. По словам приставов, заседание должно было проходить в закрытом режиме, основания для этого озвучены не были. Во время пререканий приставы выталкивали Соболь из зала суда, пропихивая ее плечом, после ее замечания на их действия, девушку попросту вынесли из зала на руках. Об этом сообщил адвокат правозащитницы Владимир Воронин, пишет ZNAK.

Такая же ситуация с Соболь уже происходила в 2019 году, когда она пыталась зарегистрироваться как кандидат в депутаты Мосгордумы и объявила голодовку в знак протеста на отказ. Тогда сотрудники группы быстрого реагирования вынесли ее со второго этажа вместе с диваном, на котором она находилась, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

«Санитарное дело» было возбуждено после протестов, на которые не было дано санкции. Следствие считает, что 23 января в поддержку Алексея Навального вышли люди, которых призывали к участию фигуранты дела.

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