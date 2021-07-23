Вымогавший у чиновника коньяк и свыше 300 тыс. рублей житель Бердска Шехтман останется в СИЗО до конца августа
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Вымогавший у чиновника коньяк и свыше 300 тыс. рублей житель Бердска Шехтман останется в СИЗО до конца августа

9:31:507/23/2021
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Последней жертвой "правозащитника" стал глава Федерального казначейства Новосибирской области Андрей Гайдук. Шехтман постоянно жаловался на представителей власти и требовал привлечь к ответственности губернатора.

Бердский суд уже продлевал Шехтману срок ареста

Продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого в вымогательстве жителя Бердска, сообщили 23 июля в Бердском городском суде.
Постановлением судьи Екатерины Беловой в пятницу удовлетворено ходатайство следователя отдела МВД по Бердску в отношении Александра Шехтмана. Его обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ.

-Шехтману продлен срок содержания под стражей на 1 месяц, то есть по 25 августа 2021 года. Постановление не вступило в законную силу, - уточнили в пресс-службе Бердского городского суда.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчанина Шехтмана обвиняют в вымогательстве 314 000 рублей и коньяка у главы Федерального казначейства Новосибирской области Андрея Гайдука. Шехтман представлялся правозащитником, ходил к властям с различными жалобами, оспаривал их ответы в судах и требовал компенсации. Кроме того, он угрожал чиновникам, что опубликует в соцсетях и на своем ютуб-канале ролики, которые порочат их честь и достоинство.

В последний раз жертвой Шехтмана стал Гайдук. Чтобы прекратить нападки на руководителя он потребовал 314 тысяч рублей и коньяк.

"Правозащитник" не раз подавал иски к руководителям государственных и надзорных ведомств региона. В частности, он требовал привлечь губернатора и правительство Новосибирской области к ответственности за нарушение масочного режима.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы и 500-тысячный штраф.

справка

УК РФ Статья 163. Вымогательство

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, -
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. Вымогательство, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
в) с применением насилия;
г) в крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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