Медики спускали вакцину в унитаз и выдавали фальшивые сертификаты о вакцинации

Трех сотрудников больницы в Брянской области отправили под подписку о невыезде за то, что они вносили ложные сведения о вакцинации людей, плативших за это деньги. Неиспользованные прививки просто уничтожались.
В следственном комитете региона сообщали, что с мая по июль 2021 года в Сельцевской горбольнице программист, старшая медсестра и оператор ПЭВМ учреждения наладили бизнес по выдаче сертификатов о вакцинации. Несколько десятков граждан, проживающих в регионе воспользовались данной услугой и повысили риск распространения опасной инфекции.
Сотрудники больницы пользовались услугами местного жителя, который и предложил им осуществлять данные деяния, а сам выступал посредником.
- В настоящее время все четверо находятся под подпиской о невыезде, в содеянном они сознались и раскаялись, - рассказали в СУ СК России по региону.
На данный факт свою реакцию выразил губернатор, который возмутился процессом уничтожения препарата. По словам Александра Богомаза наказание за подобные действия должны соответствовать «всей строгости закона по верхней планке».
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердской ЦГБ был дефицит препаратов для вакцинации. В последние дни возобновились поставки вакцины.