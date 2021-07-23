Путин изменил флаги Военного-морского флота России: Спускать стяг перед противником запрещено
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Путин изменил флаги Военного-морского флота России: Спускать стяг перед противником запрещено

9:56:597/23/2021Фото: Кремлин.ру
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Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое, причем запасные должны храниться в специально отведенном для этого месте на корабле, говорится в указе.

Путин
Президент России Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ России

Указ о Военно-морском флаге РФ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному 23 июля на официальном портале правовой информации, некоторые флаги кораблей флота поменяли свою конфигурацию.

В частности, изменения затронут орденские и гвардейские флаги. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу стяга, то теперь ордена будут изображать в центре Андреевского креста. Высота ордена должна составлять треть ширины флага.

Корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать Военно-морской флаг перед противником, причем каждый член экипажа корабля обязан "самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою".

Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое, причем запасные должны храниться в специально отведенном для этого месте на корабле, говорится в указе.

"В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля", - уточняется в документе.

Флаг не поднимают на кораблях, находящихся на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих.

"В целях сохранения и развития исторических традиций Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-морского флота, могут храниться на кораблях как реликвии", - констатирует документ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 25 июля в России отмечается День ВМФ. В воскресенье в Санкт-Петербурге состоится грандиозный военно-морской парад.

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