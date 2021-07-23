Укусившую полицейского за приказ надеть маску многодетную мать наказали в Москве. Смотрите видео

Суд Москвы 23 июля оштрафовал на 4000 рублей жительницу столицы Валентину Муженскую, которая укусила полицейского в помещении МФЦ.
Инцидент произошел 25 июня. По версии полиции, москвичка напала на правоохранителей. Она не реагировала на просьбу работников учреждения надеть маску и стала вести себя неадекватно. На требования полицейских о прекращении противоправного поведения женщина стала кричать, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго.
СКР возбудил уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Но позже прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении дела в отношении многодетной матери.
История получила резонанс после видео, опубликованного в интернете. На нем полицейские заламывают безмасочнице руки и силой волокут из помещения, когда женщина уже находится в полуобморочном состоянии. При этом она кричала, что в машине ее ждет дочь.
Самый большой отклик у зрителей вызвало то, как задерживают женщину.
— Опубликованные в соцсетях утверждения, что женщина потеряла сознание в помещении МФЦ, на данный момент объективного подтверждения не нашли. В ходе общения с сотрудниками и по пути следования в отдел полиции задержанная на плохое самочувствие не жаловалась, сознание не теряла, а на предложение вызвать скорую помощь ответила отказом, — сообщили в пресс-службе главка МВД по Москве.