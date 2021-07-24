Морские картинки на День ВМФ 25 июля и короткие поздравления героям

Флот военный наш морской,
За тобой как за стеной!
Пожелаем процветанья,
В жизни благосостоянья.
Пусть сбываются везде
На земле и на воде
Все заветные мечты.
Счастья, света, доброты!
День ВМФ — великий праздник.
Его глотками не испить:
И корабли, и флот, и части,
И реют флаги впереди!
День Нептуна — день чести, силы.
И этих качеств не отнять.
Ведь ВМФ — всегда едины,
Хоть невозможно их объять.
Все корабли — по стойке смирно,
Приказ отчалить по борту.
Пусть светел день и честен вымпел,
А дома любят пусть и ждут!
День ВМФ — вот это дата!
Спасибо Вам за жизнь, ребята.
Вы — честь страны, ее отрада,
Ждет каждого своя награда.
Здоровья, радости и счастья,
Пусть не касаются ненастья,
Любви, улыбок, доброты,
И пусть исполнятся мечты!
C Днем Военно-Морского Флота!
Пусть не коснутся вас беды, заботы.
Пусть день Нептуна закружит весельем,
Улыбками, шутками, милым бездельем.
Пусть летние дни согреют теплом,
Пусть близкие люди одарят добром.
Мечты все и планы сбываются,
А в жизни лишь счастье встречается!
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru