Морские картинки на День ВМФ 25 июля и короткие поздравления героям
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Морские картинки на День ВМФ 25 июля и короткие поздравления героям

5:54:007/24/2021Фото: bonnycards.ru
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День ВМФ — вот это дата! Спасибо Вам за жизнь, ребята. Вы — честь страны, ее отрада, ждет каждого своя награда.

День Военно-Морского Флота

Флот военный наш морской,
За тобой как за стеной!
Пожелаем процветанья,
В жизни благосостоянья.

Пусть сбываются везде
На земле и на воде
Все заветные мечты.
Счастья, света, доброты!

День Военно-Морского Флота

День ВМФ — великий праздник.
Его глотками не испить:
И корабли, и флот, и части,
И реют флаги впереди!

День Нептуна — день чести, силы.
И этих качеств не отнять.
Ведь ВМФ — всегда едины,
Хоть невозможно их объять.

Все корабли — по стойке смирно,
Приказ отчалить по борту.
Пусть светел день и честен вымпел,
А дома любят пусть и ждут!

День Военно-Морского Флота

День ВМФ — вот это дата!
Спасибо Вам за жизнь, ребята.
Вы — честь страны, ее отрада,
Ждет каждого своя награда.

Здоровья, радости и счастья,
Пусть не касаются ненастья,
Любви, улыбок, доброты,
И пусть исполнятся мечты!

День Военно-Морского Флота

C Днем Военно-Морского Флота!
Пусть не коснутся вас беды, заботы.
Пусть день Нептуна закружит весельем,
Улыбками, шутками, милым бездельем.

Пусть летние дни согреют теплом,
Пусть близкие люди одарят добром.
Мечты все и планы сбываются,
А в жизни лишь счастье встречается!

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

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