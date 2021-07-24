Слова поздравлений 25 июля на День сотрудника органов следствия РФ
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Слова поздравлений 25 июля на День сотрудника органов следствия РФ

5:55:517/24/2021Фото: bipbap.ru
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Пусть закон и справедливость будут делом жизни всей, чтоб злодеям и не снилось, как обманывать людей.

День сотрудника органов следствия РФ

Всех найдёшь и всё докажешь,
Соберёшь улик запас,
Труд твой следствию так важен,
Ты — сотрудник просто класс!

И я искренне желаю,
Быстро в званиях расти,
И удача пусть большая
Тебя встретит на пути!

Пусть смекалка не подводит,
Раскрываются дела,
И зарплата с каждым годом
Чтоб стремительней росла!

***

Всем сотрудникам органов следствия
Поздравления, наши приветствия.
Пусть чутье никогда не подводит,
Озарение свыше снисходит,
Факты четко в картинку ложатся,
Все преступники пусть вас боятся,
Раскрываемость будет отличной,
Понимание, любовь — в жизни личной.
Сил, удачи, хорошей реакции
В разных сложных порой ситуациях.

***

Поздравляем с праздником!
Много-много радости,
На работе бодрости,
А в работе — тонкости,
Справедливой строгости,
Не гордыни — гордости!
Счастья, вдохновения,
Умного решения,
Нового прочтения,
Долгого терпения!

***

Пусть закон и справедливость
Будут делом жизни всей,
Чтоб злодеям и не снилось,
Как обманывать людей.

Эффективной вам работы
Всем, кто следствие ведёт.
Не забудьте вы в заботах —
Вас сегодня праздник ждёт!

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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