Прикольные картинки С днем работника торговли 24 июля и поздравления для каждого

Свой профессиональный день работники торговли России празднуют в четвертую субботу июля, в этом году - 24 июля.
Работники торговли,
Желаю вам добра!
Пусть будет труд ваш легким,
А выручки — гора.
Чтоб денежных клиентов
Был полон магазин,
Желанья б все исполнил
Хороший, добрый джин!
***
С днем торгового работника
Поздравляем нынче всех,
Пусть настроение приподнято,
А спрос взлетает до небес!
Желаем, чтоб продажи в гору шли,
Клиенты были б благодарны,
Все, что задумали — свершить смогли,
Летели дни успешно, лучезарно!
***
Труд работника торговли
Очень важен для страны,
Государством установлен
Праздник спроса и цены!
Пожелаем вам удачи,
Чтоб товары — нарасхват,
Пусть не просят у вас сдачи,
Прибыль множится стократ!
Работников торговли
В праздник поздравляю,
Высоких и успешных
Продаж вам пожелаю.
Пусть вверх растет кривая
Товарооборота,
Не будет дефицита
В товарах для народа.
Желаю полных касс
И выручки огромной,
Чтоб были покупатели
Покупками довольны.
***
С Днем работников торговли
Поздравляем от души.
Желаем, чтоб своей работой
Людям радость Вы несли.
Пусть за каждую покупку
Люди Вас благодарят.
С нетерпеньем в магазины
Сломя голову спешат.
И терпенье с Вами будет,
Что бы ни было, всегда.
Люди близкие, родные
Не забудут никогда.
***
Ты в торговле словно рыба
В мчащейся речной воде!
Пожелаю, чтобы прибыль,
Как поток, текла к тебе!
Чтоб купюры в чемоданах
У твоих лежали ног,
И удача, постоянно,
Устилала ширь дорог!
Чтобы был язык подвешен
Всех на траты уболтать,
И большой успех, конечно,
В деле стал сопровождать!
***
Без торговли никуда —
Это знает каждый,
Кто хоть в жизни своей раз
В шоп зашел однажды!
Никуда без продавцов
Прод и пром товаров.
Ведь продуктов и вещей
Всем бывает мало!
Поздравляем от души,
Всех, кто за прилавком.
Пусть от счастья и любви
Будет в жизни жарко!
Источник, pozdravok.ru