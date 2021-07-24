Прикольные картинки С днем работника торговли 24 июля и поздравления для каждого
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Прикольные картинки С днем работника торговли 24 июля и поздравления для каждого

9:38:077/24/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С днем торгового работника поздравляем нынче всех, пусть настроение приподнято,а спрос взлетает до небес!

24 июля - День работников торговли
24 июля - День работников торговли

Свой профессиональный день работники торговли России празднуют в четвертую субботу июля, в этом году - 24 июля. 

24 июля - День работников торговли
24 июля - День работников торговли

Работники торговли,
Желаю вам добра!
Пусть будет труд ваш легким,
А выручки — гора.

Чтоб денежных клиентов
Был полон магазин,
Желанья б все исполнил
Хороший, добрый джин!

***

С днем торгового работника
Поздравляем нынче всех,
Пусть настроение приподнято,
А спрос взлетает до небес!

Желаем, чтоб продажи в гору шли,
Клиенты были б благодарны,
Все, что задумали — свершить смогли,
Летели дни успешно, лучезарно!

***

Труд работника торговли
Очень важен для страны,
Государством установлен
Праздник спроса и цены!

Пожелаем вам удачи,
Чтоб товары — нарасхват,
Пусть не просят у вас сдачи,
Прибыль множится стократ!

24 июля - День работников торговли
24 июля - День работников торговли

Работников торговли
В праздник поздравляю,
Высоких и успешных
Продаж вам пожелаю.

Пусть вверх растет кривая
Товарооборота,
Не будет дефицита
В товарах для народа.

Желаю полных касс
И выручки огромной,
Чтоб были покупатели
Покупками довольны.

***

С Днем работников торговли
Поздравляем от души.
Желаем, чтоб своей работой
Людям радость Вы несли.

Пусть за каждую покупку
Люди Вас благодарят.
С нетерпеньем в магазины
Сломя голову спешат.

И терпенье с Вами будет,
Что бы ни было, всегда.
Люди близкие, родные
Не забудут никогда.

***

Ты в торговле словно рыба
В мчащейся речной воде!
Пожелаю, чтобы прибыль,
Как поток, текла к тебе!

Чтоб купюры в чемоданах
У твоих лежали ног,
И удача, постоянно,
Устилала ширь дорог!

Чтобы был язык подвешен
Всех на траты уболтать,
И большой успех, конечно,
В деле стал сопровождать!

***

Без торговли никуда —
Это знает каждый,
Кто хоть в жизни своей раз
В шоп зашел однажды!

Никуда без продавцов
Прод и пром товаров.
Ведь продуктов и вещей
Всем бывает мало!

Поздравляем от души,
Всех, кто за прилавком.
Пусть от счастья и любви
Будет в жизни жарко!

Источник, pozdravok.ru

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