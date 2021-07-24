Самые красивые открытки и пожелания 24 июля с днем любви Ту бе-Ав
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Самые красивые открытки и пожелания 24 июля с днем любви Ту бе-Ав

9:45:117/24/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Люди любят открыто сердцами, верят в тайну любви и судьбы, и в Израиле есть важный праздник Ту бе-Ав — значит праздник любви.

24 июля - Ту бе-Ав, еврейский праздник любви
24 июля - Ту бе-Ав, еврейский праздник любви

Ту бе-Ав, еврейский праздник любви, хоть и не относится к праздникам официальным и не связан со строгими традициями, но имеет очень давнюю историю. 

24 июля - Ту бе-Ав, еврейский праздник любви
24 июля - Ту бе-Ав, еврейский праздник любви

Ту бе-Ав — день любви, время светлых признаний,
Пусть влюбленные смело откроют сердца,
Победят все невзгоды и лёд расставаний
И вовек не забудут родного лица.

Будьте счастливы, будьте в гармонии с миром,
Пронесите божественный дар сквозь года,
Пусть любовь станет вашим святым эликсиром,
И тогда все проблемы уйдут, как вода.

***

С глубоких времен у евреев есть праздник
Для тех, кто желает найти свое счастье.
Для девушек милых, для юных мужчин
Есть день Ту бе-Ав — день любви, он старин.

В саду распускается пестрая роза,
А ножки девичьи пускаются в пляс.
Мелькают они во цепи хоровода,
Нарядами белыми радуют глаз.

И всякий, кто ищет невесту себе
В сады отправляется счастье встречать,
Чтоб после при девственно-чистой луне —
За ручку любимую крепко держать!

***

Ту бе-Ав пришел, ура!
С ним тебя и поздравляю,
В свадеб день и сватовства,
Соответственно, желаю
Я тебе любовь найти,
Чтоб твою жизнь согревала,
Чтобы на твоем пути
Радость красками играла,
Чтоб ты весел был всегда,
Ничего бы не боялся,
Ну а день придет когда,
Чтобы ты не постеснялся
Свое счастье в руки взять,
Удержать его с собою,
И не смог б никто отнять
Счастье, что зовут любовью!

***

Люди любят открыто сердцами,
Верят в тайну любви и судьбы,
И в Израиле есть важный праздник
Ту бе-Ав — значит праздник любви.

Одеваются девушки в платья,
В белоснежные, словно снега
Танец нежный танцуют на счастье,
В ожиданье своего жениха.

Ждут они своего человека,
Половинку, которая есть,
Ждут судьбу, что одарит любовью
И поселит надежду в душе.

24 июля - Ту бе-Ав, еврейский праздник любви
24 июля - Ту бе-Ав, еврейский праздник любви

Эти строки тебе посвящаю,
Милый, родной, дорогой,
О тебе постоянно мечтаю,
Слышу часто твой голос живой.

Как обычно ты мимо проходишь,
Но я знаю, что нравлюсь тебе,
Будь что будет, решилась я все же,
Покориться мне нужно судьбе.

В этот день лишь хотела признаться:
Что нет сил уж сдержать мне себя,
Что хочу лишь с тобою остаться,
Потому что люблю я тебя.

***

Никто и ни помнит, что это за праздник,
Но мы возродим всех событий картину,
Друг другу подарим мы множество разных
Признаний любовных, как в день Валентина.

Пускай Ту бе Ав не знаком всем на свете,
Но мы-то ведь знаем — нет лучшего дня
Для свадеб, свиданий, любви на планете,
Для радостной встречи тебя и меня!

***

В пленительных беседках виноградных
Для юношей нет зрелища приятней,
Чем танец девушек, чарующий и нежный;
И шелест лёгких платьев белоснежных.

И в этот день желаем мы сердечно
Любви воистину бессмертной, бесконечной,
Перед которой рушатся преграды,
Ведь в этой жизни большей нет отрады.

Источник, pozdravok.ru

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