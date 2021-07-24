Самые красивые открытки и пожелания 24 июля с днем любви Ту бе-Ав

Ту бе-Ав, еврейский праздник любви, хоть и не относится к праздникам официальным и не связан со строгими традициями, но имеет очень давнюю историю.
Ту бе-Ав — день любви, время светлых признаний,
Пусть влюбленные смело откроют сердца,
Победят все невзгоды и лёд расставаний
И вовек не забудут родного лица.
Будьте счастливы, будьте в гармонии с миром,
Пронесите божественный дар сквозь года,
Пусть любовь станет вашим святым эликсиром,
И тогда все проблемы уйдут, как вода.
***
С глубоких времен у евреев есть праздник
Для тех, кто желает найти свое счастье.
Для девушек милых, для юных мужчин
Есть день Ту бе-Ав — день любви, он старин.
В саду распускается пестрая роза,
А ножки девичьи пускаются в пляс.
Мелькают они во цепи хоровода,
Нарядами белыми радуют глаз.
И всякий, кто ищет невесту себе
В сады отправляется счастье встречать,
Чтоб после при девственно-чистой луне —
За ручку любимую крепко держать!
***
Ту бе-Ав пришел, ура!
С ним тебя и поздравляю,
В свадеб день и сватовства,
Соответственно, желаю
Я тебе любовь найти,
Чтоб твою жизнь согревала,
Чтобы на твоем пути
Радость красками играла,
Чтоб ты весел был всегда,
Ничего бы не боялся,
Ну а день придет когда,
Чтобы ты не постеснялся
Свое счастье в руки взять,
Удержать его с собою,
И не смог б никто отнять
Счастье, что зовут любовью!
***
Люди любят открыто сердцами,
Верят в тайну любви и судьбы,
И в Израиле есть важный праздник
Ту бе-Ав — значит праздник любви.
Одеваются девушки в платья,
В белоснежные, словно снега
Танец нежный танцуют на счастье,
В ожиданье своего жениха.
Ждут они своего человека,
Половинку, которая есть,
Ждут судьбу, что одарит любовью
И поселит надежду в душе.
Эти строки тебе посвящаю,
Милый, родной, дорогой,
О тебе постоянно мечтаю,
Слышу часто твой голос живой.
Как обычно ты мимо проходишь,
Но я знаю, что нравлюсь тебе,
Будь что будет, решилась я все же,
Покориться мне нужно судьбе.
В этот день лишь хотела признаться:
Что нет сил уж сдержать мне себя,
Что хочу лишь с тобою остаться,
Потому что люблю я тебя.
***
Никто и ни помнит, что это за праздник,
Но мы возродим всех событий картину,
Друг другу подарим мы множество разных
Признаний любовных, как в день Валентина.
Пускай Ту бе Ав не знаком всем на свете,
Но мы-то ведь знаем — нет лучшего дня
Для свадеб, свиданий, любви на планете,
Для радостной встречи тебя и меня!
***
В пленительных беседках виноградных
Для юношей нет зрелища приятней,
Чем танец девушек, чарующий и нежный;
И шелест лёгких платьев белоснежных.
И в этот день желаем мы сердечно
Любви воистину бессмертной, бесконечной,
Перед которой рушатся преграды,
Ведь в этой жизни большей нет отрады.
Источник, pozdravok.ru