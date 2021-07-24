Героические картинки на День Военно-Морского Флота 25 июля и слова мужественным морякам

День Военно-Морского Флота отмечается в России 25 июля.
Ты плавал по просторам океана,
Ходил в моря и Родину стерег.
Под парусом сияли честь и слава,
Открыл себе ты тысячи дорог.
Сегодня праздник — День Морского Флота,
Нальешь и выпьешь водки ты стакан.
И не пойдешь сегодня на работу,
Сегодня будешь пить за милых дам.
Сегодня вспомнишь море, океаны,
Простор дорог и тысячи преград.
День ВМФ — в июле праздник главный,
Тебя я с ним поздравить очень рад.
***
Покорителям морей, океанов и дождей,
Властелинам всех штурвалов,
Парусов и якорей
Мы желаем только штиля,
И по жизни плыть красиво.
И без компаса чтоб знать,
Где себя пришвартовать.
Жизнь пускай будет уютней
И просторней, чем каюта.
Чтобы ждали у причала
И с улыбкою встречали.
Чтоб шальные залпы пушек
Только в праздники вам слушать.
И салютов в вашу честь
Чтобы вам не перечесть!
***
Пусть корабль качает по волнам,
По волнам удачи и успеха,
Чтоб попутный ветер подгонял,
Было море радости и смеха.
Не настигла буря чтоб в пути,
И кипел адреналин по венам,
Без препятствий к берегу дойти,
И домой вернуться непременно.
Пусть вам светит яркая звезда,
Добрый путь-дорогу освещает,
Вы морской стихии сыновья,
С Днем морского флота поздравляем!
***
День ВМФ отмечает страна,
Всем морякам, офицерам ура!
Пусть будет крепким надежным наш флот,
Он же границ нерушимых оплот.
Иными словами, день Нептуна
Празднует весело наша страна.
Пусть развеваются флаги по ветру,
Всем отмечающим трижды ура!
Счастья, здоровья всем, кто на борту,
Пусть вас встречают родные в порту.
Тихого моря и легкого хода,
В доме, на службе хорошей погоды!
***
Чествует страна сегодня
Тех, кто сердце отдал морю,
Тех, кто смело, бескорыстно
С вод морских хранит Отчизну!
Поздравляем от души,
Дорогие моряки!
И пусть в трудные минуты
Будет ветер вам попутным.
Пускай светит вам всегда
Путеводная звезда!
***
Пока живем и дышим —
О парусах мечтаем.
За доблесть, что всех выше,
День флота почитаем.
Река впадает в море,
А море — в наши души.
В веселье или в горе —
Оно нас может слушать.
Когда зовёт дорога
... то нет сильнее зова!
Раз есть приказ — всё строго!
Уходим в море снова.
***
Поздравляем вас с Днем флота!
Очень в этот день охота
За вас, братья-моряки,
Держать всем нам кулаки.
Радуйтесь, не унывайте,
А в походах побеждайте.
Вас Нептун пусть наградит,
Обнадежит, защитит.
К новым подвигам стремитесь,
Резко духу наберитесь —
Ура вам! Вперед! Боритесь!
Источник: pozdravok.ru