Открытка от автора на День Святой княгини Ольги 24 июля и нежные поздравительные стихи

24 июля — День святой равноапостольной княгини Ольги. Будучи женой великого князя Игоря, после его убийства, она направила все свои силы на управление государством и служение ему.
Княгиня Ольга стала христианкой первой из русских правителей, сделав это ещё до Крещения Руси. Православные чтут память об этой мудрой правительнице и созидательнице культуры Киевской Руси. Причислена к лику святых Ольга была в 1547 году.
***
Поздравляю нынче, Оля,
В день прекрасных именин!
Носишь имя славной дамы,
Самой лучшей из княгинь.
Пусть всегда святая Ольга
Будет рядом, за спиной.
В счастья миг и час печали
Будет пусть она с тобой.
Будь успешной и здоровой,
Верь, надейся и люби.
Пусть сбываются желания
И задумки все твои.
***
Оля, желаю быть самой счастливой,
Пусть Ольга Святая тебя бережет!
Люби и, конечно, всегда будь любимой,
Пускай красота твоя вечно цветет!
День ангела твой пусть подарит удачу,
Много улыбок, добра, позитива,
Море здоровья и денег в придачу,
Чтобы сложилось все в жизни красиво!
***
Почтим память Ольги — княгини великой.
Она не забыта, не стала безликой.
За то, что культуру она созидала
Да храмы, чтоб веру сберечь, воздвигала,
Русь Ольгу причислила к лику Святых.
А мы вам желаем в молитвах своих
Всегда благодетельницу восхвалять,
О ней вспоминать и ее почитать.
Красивой и чистой вам веры в веках,
Разных чудес — наяву и во снах.
У нас есть защитница на небесах.
***
Оля, Олечка и Ольга.
Можно долго продолжать.
На день ангела желаю
Оптимизм не растерять!
Пусть свершится все большое,
Все, о чем мечтаешь ты.
И от всей души желаю,
Еще больше расцвести!
***
Оленька, красавица,
С праздником тебя!
Пусть всегда все ладится
И, не торопя,
Льется жизнь счастливая,
Полная чудес!
Ты живи, красивая,
Вот сейчас и здесь.
Пусть любовь опутает
Сердце лишь теплом,
И добро окутает
Твой прекрасный дом!
***
Оленька, я поздравляю
С праздником большим тебя,
Пусть хранит тебя Святая,
Бережет день ото дня.
Пусть ведет за руку к счастью,
Шепчет мудрый пусть совет,
Бережет пусть от ошибок,
Мыслей горьких и от бед.
***
Прекрасное имя Ольга
Ты гордо по жизни несешь.
И словно княгиня достойно,
И скромно себя ты ведешь.
Желаю тебе в этот праздник,
Такой оставаться всегда,
И как бы судьба не ломала,
В душе пусть царит доброта.
Источник: pozdravok.ru