Кандидатов с судимостью назвал избирком Бердска: С этим фактом в биографии депутатами хотят стать единоросс, коммунист, "пенсионер" и справороссы

Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав...», обновленному в июне 2021 года, кандидаты в депутаты обязаны предоставлять помимо прочих сведений о себе, информацию о судимости. При этом данные об имевшейся судимости подают в избирательную комиссию, независимо от того, снята она или погашена. Не имеет значение и то, насколько давно претендент на депутатский мандат отбывал наказание по приговору суда.
Для целей избирательного законодательства важен сам факт совершения кандидатом того или иного преступления, поскольку это влияет на оценку избирателями личности избираемого лица, считает глава ЦИК Элла Панфилова.
По ст. 66 УК РФ судимость считается погашенной по окончании срока, который устанавливает закон с начала отбытия наказания. Погашение предусматривает аннулирование всех последствий, которые вызывает судимость. Снятие судимости возможно по решению суда либо после амнистии или помилования.
В списке кандидатов на место в горсовете Бердска на 24 июля 158 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Среди них пятеро предоставили сведения о наличии в их биографиях факта судимости. У всех она снята или погашена. Из пяти некогда судимых кандидатов двое выдвинуты партией "Справедливая Россия-За правду", по одному представляют "Единую Россию", КПРФ и "Партию пенсионеров".
Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов в депутаты бердского горсовета
Избирательный округ №3
Джафаров Камиль Николаевич, дата рождения 21.12.1983, судимость: пункты "а, з" ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы", погашена 31.12.2012 года. Выдвинут КПРФ.
Избирательный округ №10
Аредаков Максим Александрович, дата рождения 21.09.1979, судимость: пункты "а", "б", "в", "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража частного имущества", погашена 01.01.2000 года. Выдвинут "Справедливой Россией-За правду".
Избирательный округ №19
Гулев Всеволод Валерьевич, дата рождения 24.04.1974, судимость: ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов... в особо крупном размере", погашена 26.08.2015 года; ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", погашена 16.01.2017 года. Выдвинут партией «Справедливая Россия-За правду».
Избирательный округ №25
Пирожков Андрей Сергеевич, дата рождения 01.07.1984, судимость: пункты "а", "в", "г" ч. 2 ст. 158 "Кража" УК РФ, погашена 10.07.2003 года. Выдвинут «Партией пенсионеров».
Избирательный округ №26
Голубев Владимир Алексеевич, дата рождения 14.04.1966, судимость: пункты "а", "б" ч. 2 ст. 171 "Незаконное предпринимательство" УК РФ, снята 29.05.2015 года. Выдвинут «Единой Россией».
Известный бердский адвокат Юрий Миронов полагает, что «норма на забвение» судимости не распространяется в части применения закона о выборах. Тем более, с 2014 года кандидаты в депутаты обязаны раскрывать эту часть своей жизни.
- Несмотря на то, что люди с погашенной или снятой судимостью чисты перед народом и государством, они должны об этом говорить своим избирателям. Но с юридической точки зрения такой факт не имеет значения. Оглашение информации о погашенной или снятой судимости не является нарушением применимо к выборам. Это моральный аспект. Тем более, что избирком официально публикует эту информацию, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Миронов.
Амнистия сняла судимость
Приговор в отношении Владимира Голубева Бердский суд вынес 5 февраля 2015 года. Его обвиняли в незаконном предпринимательстве. Депутата приговорили к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 75 000 рублей. Но в связи с амнистией в честь 70-летия Победы от наказания Голубева и его подельников освободили.
Напомним, известный бердских олигарх Виктор Голубев тоже признан виновным в организации незаконного нефтезавода в составе группировки и в хранении оружия. Его подельники — брат и депутат Владимир Голубев и технолог завода Виктор Лукьяненко — осуждены за участие в организации подпольного бизнеса. Голубев-младший и Лукьяненко до приговора находились под подпиской о невыезде, а Голубев-старший — в СИЗО.
Но до колонии они так и не доехали — грянула амнистия. Она дала им мгновенное право на снятие судимости, хотя это не является реабилитирующим обстоятельством.
справка
Статья 33. Условия выдвижения кандидатов
1. О выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка кандидатов, избирательная комиссия уведомляется в установленном законом порядке...
2.1. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении... указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении.
7. Избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении...
8. Избирательная комиссия направляет в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.
Кому откажут в депутатстве
С 2014 года кандидаты обязаны указывать сведения о судимостях (или сведения о дате снятия или погашения судимости) в заявлениях о согласии баллотироваться на какую-либо должность. Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что на основе Постановления Конституционного Суда РФ и согласно его рекомендациям был принят Федеральный закон от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ, который действует и сегодня.
В соответствии с ним не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
- осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
- осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных УК РФ, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
- подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями КоАП РФ:
- статьей 20.3 КОАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» и статьей 20.29 КОАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов».
В данных случаях граждане не имеют права быть избранными, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает 10 лет лишения свободы. Что касается особо тяжких преступлений, то наказание за них составляет свыше 10 лет лишения свободы.
- Законодатель обязал кандидатов в своих заявлениях о согласии баллотироваться указывать сведения о когда-либо полученных судимостях при наличии , – сказала председатель ЦИК России. – А если судимость снята или погашена, необходимо представить сведения о дате снятия или погашения судимости.
По ее словам, только за 3,5 года существования этой законодательной нормы около 250 кандидатов не были допущены на выборы разных уровней, так как на день голосования не прошло 10 или 15 лет с момента снятия или погашения судимостей или имелись судебные решения по их экстремистской деятельности». Среди «отказников» оказались и те, кого неоднократно избирали до принятия новой правовой нормы.
Узнайте, есть ли на вашем избирательном округе судимые кандидаты в депутаты горсовета Бердска.