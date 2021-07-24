Лучшие поздравления на День речной полиции в России 25 июля

25 июля в России проводится ежегодное празднование, посвящённое сотрудникам речной полиции.
Поздравления с Днем речной полиции в стихах
У речной полиции России много дел,
Наблюдать за порядком водного пространства, их удел,
Чтобы реки не мелели, чтоб были прочными берега,
Работники речной полиции наблюдают всегда.
Сегодня праздник ваш, ребята, поздравляем,
Успехов в работе от души желаем,
Чтоб ваша служба пользу приносила,
Чтоб счастье в каждом доме было.
***
Ваша служба так необходима, как воздух нужна,
Водные пространства оберегаете вы всегда,
От берега до берега с биноклем в руках,
Вы объезжаете свои владения на мини кораблях.
Мы поздравляем вас с праздником от души,
Пусть непременно сбудутся все ваши мечты,
Пускай удача вас сопровождает,
Пусть надёжные друзья окружают.
***
Ваша служба так необходима, как воздух нужна,
Водные пространства оберегаете вы всегда,
От берега до берега с биноклем в руках,
Вы объезжаете свои владения на мини кораблях.
Мы поздравляем вас с праздником от души,
Пусть непременно сбудутся все ваши мечты,
Пускай удача вас сопровождает,
Пусть надёжные друзья окружают.
***
Речной полиции России – честь и хвала,
Ваша служба, ребята, всем нужна,
Чувствуете себя на реке,
Скажем честно, как рыба в воде.
В день праздника, примите поздравленье,
Пускай работа вам приносит вдохновенье,
Пусть в мире и достатке живёт семья,
Всех благ, любви вам и тепла.
***
Чтоб чистою и полною была река,
Работникам речной полиции нужно трудиться сполна,
Вы браконьеров, нарушителей порядка – гроза,
Дай Бог, ребята, вам удачи в вашем деле всегда.
В день речной полиции поздравление примите,
Пусть сбудется всё то, чего хотите,
Пусть будет на работе всё отлично,
Мира и любви вам в жизни личной.
***
Светит солнышко красиво,
Игриво плещет волна,
На посту полиция речная,
Значит, спокойна река.
Сегодня праздник ваш, поздравляем,
Здоровья крепкого, удачи желаем,
Пускай всегда вам улыбается судьба,
Пускай Господь хранит от бед и зла.
Источник: novogodnij-ru.ru