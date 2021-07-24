Психолог: Почему мужа нужно любить больше, чем собственных детей
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Психолог: Почему мужа нужно любить больше, чем собственных детей

3:30:007/24/2021Фото: pxfuel.com
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Вы не просто показываете пример как мать и отец, но, что еще более важно, ваши дети наблюдают за вами, чтобы увидеть, что значит быть хорошей женой и мужем.

родители, ребенок, поле
Ошибка многих мам состоит в том, что они верят, что если они хорошие матери, с их мужьями все будет в порядке, и они все поймут

Я прочитал статью на YourTango под названием « Почему я люблю своего ребенка больше, чем своего мужа ». Хорошо ... во-первых, я должена сказать, что очень люблю своих детей, но не люблю их больше, чем своего мужа!

Любовь, которую я испытываю к своему мужу, глубже и волнующе, чем любовь, которую я испытываю к своим детям. Он мой любовник, доверенное лицо и самый большой поклонник. Я для него то же самое. Мне как жене, матери и психологу настолько ясно, что, если у меня нет крепкого, здорового и взаимосвязанного брака, мои материнские способности не будут на высоте, пишет yourtango.com.

Многие пары с маленькими детьми, которых я вижу в своей частной практике, оказываются истощенными, сердитыми и разобщенными в своем браке. Часто это происходит потому, что женщина сосредотачивается на детях, а муж с головой уходит в работу.

Некоторое время это может показаться хорошей идеей, но по мере того, как это будет продолжаться, отношения начнут сильно страдать. Когда мы поженимся и еще до того, как у нас появятся дети, как пары, у нас есть время, энергия и деньги, которые можно посвятить нашим отношениям.

Мы идем поужинать и смотреть кино, не задумываясь. Мы можем заниматься сексом в любое время, не беспокоясь о том, проснется ли ребенок или в дверь вылетит малыш. Как только дети появляются в кадре, мы забываем, что чувствует себя любимый и почитаемый нашим партнером (без плевков на нас).

Ошибка многих мам состоит в том, что они верят, что если они хорошие матери, с их мужьями все будет в порядке, и они все поймут.

На самом деле, муж может чувствовать себя отстраненным от родительской роли и неохотно отказывается от попыток наладить отношения со своей женой. В результате каждый из них начинает обижаться на то, что другой «не делает» в отношении как детей, так и брака.

В этом сценарии мужчина будет продолжать отступать и делать все меньше и меньше для детей, в то время как женщина становится все более злой при таком повороте событий. Затем она отдает все меньше и меньше энергии своему супругу, что заставляет его все больше и больше отключаться. Начался спуск к разводу.

Одна из ошибок родителей Джона и Кейт Госселин заключалась в том, что они «ставили детей на первое место». Каждый раз, когда я слышал, как они произносят эту фразу, это было похоже на гвозди на доске для моих ушей. Если бы они просто посвятили какое-то время своим отношениям, я думаю, они бы не разводились и не создавали такую ​​травму и драму для всей семьи.

Хорошие матери и отцы должны быть хорошими женами и мужьями.

Если ваш муж не удовлетворяет ваши эмоциональные потребности, вы попытаетесь удовлетворить эти потребности через своих детей или где-то еще, что не является здоровым или позитивным для брака или для ваших детей. Ваш муж также пойдет на помощь вне брака, чтобы удовлетворить свои эмоциональные и физические потребности. Помните, что ваше уважение как партнера отличается от вашего уважения как родителя, но они напрямую влияют друг на друга.

Не думайте, что ваш брак сохранится, пока детям не исполнится 18 лет и они не закончат колледж, если только вы не начнете посвящать реальное время и настоящую энергию своим отношениям.

Я всегда говорю своим парам, что вы не просто показываете пример как мать и отец, но, что еще более важно, ваши дети наблюдают за вами, чтобы увидеть, что значит быть хорошей женой и мужем.

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