Как дексаметазон влияет на лечение коронавируса: новые данные
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Как дексаметазон влияет на лечение коронавируса: новые данные

11:00:327/24/2021Фото: pxfuel.com
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Результаты являются первыми, которые связывают влияние инфекции COVID-19 на иммунные реакции и исследуют полезность использования SPM для коррекции поведения лейкоцитов.

вирус, клетка
В настоящее время мало что известно о механизмах, которые приводят к неконтролируемому воспалению у пациентов с COVID-19
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В новом исследовании, недавно опубликованном в журнале Circulation Research, ученые обнаруживают, как у пациентов с COVID-19 изменяется выработка защитных молекул, известных как специализированные про-разрешающие медиаторы (SPM).

Результаты показывают, что методы лечения, которые увеличивают производство SPM, такие как дексаметазон или препараты на основе SPM, могут играть ключевую роль в ограничении воспаления у этих пациентов, пишет medicalxpress.com.

В настоящее время мало что известно о механизмах, которые приводят к неконтролируемому воспалению у пациентов с COVID-19.

Исследование обнаружило связь между снижением уровней SPM в крови и нарушением реакции лейкоцитов у пациентов с более высоким бременем болезни. Результаты также показали, что дексаметазон, первый препарат, одобренный для лечения пациентов с COVID-19, повышает уровень этих защитных молекул у этих пациентов. Кроме того, обработка белых кровяных телец с помощью SPM улучшила их функцию и снизила экспрессию молекул, связанных с распространением воспаления. Понимание этих механизмов поможет найти новые пути в разработке методов лечения, снижающих тяжесть заболевания у пациентов с COVID-19.

Это исследование предлагает новое понимание нарушенных биологических процессов, которые способствуют увеличению тяжести заболевания у пациентов с COVID-19. Результаты показывают, что методы лечения, которые увеличивают выработку SPM, такие как дексаметазон или препараты на основе SPM, могут играть ключевую роль в ограничении воспаления в этой группе пациентов.

Джесмонд Далли, профессор молекулярной фармакологии и директор отдела липидных посредников Лондонского университета королевы Марии, сказал, что «наблюдение, что дексаметазон увеличивает производство SPM, было неожиданным открытием. Это открытие предполагает, что SPM может служить биомаркером для определения его эффективности. препарат для ограничения воспаления у пациентов с COVID-19. Еще одним удивительным открытием было то, что уровни этих молекул в крови оставались измененными через несколько недель после исчезновения клинических симптомов ».

«Наши результаты являются первыми, которые связывают влияние инфекции COVID-19 на иммунные реакции и исследуют полезность использования SPM для коррекции поведения лейкоцитов. Учитывая обширную литературу, демонстрирующую защитную роль этих молекул в ограничении воспаления в как вирусные, так и бактериальные инфекции, эти результаты предполагают, что терапевтические средства на основе SPM и SPM могут быть полезны при лечении инфекций для ограничения воспаления без ущерба для способности иммунной системы бороться с вторгающимся патогеном».

Мауро Перретти (декан по исследованиям Школы медицины и стоматологии) сказал, что «это исследование является прекрасным примером продуктивного партнерства между Бартсом и Лондонской школой медицины при Королеве Мэри и Barts NHS Trust, партнерство, созданное в сложных условиях, но успешное благодаря воле и приверженности наших ученых и клиницистов. В документе представлены данные мирового уровня о том, как пути разрешения болезни влияют на инфекцию COVID, открывая возможности для новых методов лечения и новых маркеров для прогнозирования результатов лечения пациентов».

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