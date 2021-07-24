Когда этапируют в колонию из СИЗО убивших ради Рeugeot Ирину Синельникову из Бердска, стало известно

Новосибирский апелляционный суд 18 августа 2021 года рассмотрит жалобу на приговор убийцам бердчанки Ирины Синельниковой. В этот день решится их судьба. Если приговор останется без изменения, то жители Бердска Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов немедленно и надолго отправятся в колонии.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Кемеровский областной суд 11 марта 2021 года приговорил Фурсова к 21 году заключения, Белоусова — к 18 годам. Кроме того, они должны выплатить потерпевшей стороне по 1,5 млн рублей каждый.
Суд посчитал доказанным их причастность к зверскому преступлению, которое они совершили в январе 2019 года. Заседание апелляционного суда затягивалось, поскольку Фурсов несколько месяцев изучал несколько томов своего уголовного дела.
- Рассмотрение его апелляционной жалобы назначено на 18 августа. Если приговор первой инстанции остается в силе, он незамедлительно исполняется. Он вступает в законную силу с момента провозглашения. Подсудимых сразу оправят в места лишения свободы, где они будут отбывать наказание, - прокомментировал 23 июля «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Юрий Миронов, представлявший интересы Фурсова.
Он уточнил, что заседание апелляционного суда будет проходить в режиме видеоконференции - подсудимые будут общаться с новосибирским судьей из Кемеровского облсуда.
По его словам, после этого осужденные могут продолжать писать кассационные жалобы — имеют на это право, но приговор уже вступит в законную силу. Хотя апелляционный суд может не согласиться с выводами суда первой инстанции. Тогда все будет зависеть от судебного решения — смягчение или ужесточение наказания, пересмотр дела и так далее. Пока же Фурсов и Белоусов находятся в кемеровском СИЗО. Считается, что они уже отбывают наказание - с момента ареста в январе 2019 года.
Адвокат Белоусова тоже подал жалобу на сумму оценки похищенного. Он полагает, что суд должен был учесть ту цену автомобиля, из-за которого жестоко расправились с 34-летней матерью двоих детей, по которой они «покупали» — 200 тыс. рублей, а не рыночную. Подельники продали автомобиль Ирины за 150 тыс. рублей, а экспертиза показала, что в реальности «Пежо» стоил в два раза дороже.
Исключения для "бывших"
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сидеть они будут в разных колониях. Но пока неизвестно, когда и куда их этапируют. Между тем суд удовлетворил ходатайство брата погибшей Ирины Синельниковой Владимира Пушкарева, признанного потерпевшим, о получении информации о перемещении убийц.
Фурсов ранее работал в правоохранительных органах, поэтому он отправится в ИК строго режима для «бывших» под Иркутск или в Свердловскую область. Именно там расположены спецколонии для осужденных сотрудников правоохранительных органов, ФСИН, МЧС.
- Он - бывший сотрудник, а они, спецконтингент, отдельно отбывают наказание, отдельно содержатся. Фурсов хочет сидеть в общей колонии, чтобы быть ближе к дому и чаще получать передачки, - рассказал адвокат Миронов.
Шокирующие подробности убийства
11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, они еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины ради наживы. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала первой и последней жертвой душегубов.
Гособвинение расценивало убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.
Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.
Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе.
На предварительном следствии Фурсов подробно рассказывал, как затягивал удавку на шее жертвы. Но после его отказа от ранее данных показаний, гособвинитель зачитала шокирующие подробности момента убийства, о которых рассказывал в своих показаниях Фурсов:
- Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды... Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины, Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Стас взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить.
На вопрос гособвинителя, осознавал ли он, что жертва была еще жива, Фурсов ответил утвердительно, но заявил, что он не убивал, а «создавал видимость, что пытался душить».
Из озвученных обстоятельств дела понятно: готовясь убивать автовладельцев ради того, чтобы завладеть их автомобилями, сначала планировали стрелять из пистолета в висок. Но решили остановиться на удавке. У Ирины они украли сумку с документами, которую сожгли, в также золотые украшения.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Дмитрия Фурсова Юрий Миронов, Станислав Белоусов признал свою вину полностью. А Фурсова гособвинитель обозначила как инициатора. Но он свою вину отрицал до последнего.
Их деяния квалифицировали по ч. 2 ст. 325 (похищение паспорта); п. «в» ч. 4 ст.162 (разбой с причинением тяжкого вреда потерпевшему); пункты «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство группой по предварительному сговору) уголовного кодекса РФ.