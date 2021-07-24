Когда обрезать жимолость и как приручить это потрясающее растение

Жимолость - быстрорастущий и выносливый альпинист, который может быстро стать неуправляемым, если оставить его надолго. Но при небольшом уходе это растение обязательно улучшит ваш сад, так как производит потрясающие нежно ароматные цветы. Существует множество различных растений жимолости на выбор, поэтому найдется одно, подходящее для каждого сада, пишет express.co.uk.
Вьющаяся жимолость сразу вызывает в воображении образы красивого английского дачного сада. Добавьте романтики в свой сад, обвив этим альпинистом элементы вашего сада.
Жимолость обычно бывает кустарниковой или вьющейся.
Они также могут расти естественным образом в лесах и вдоль живых изгородей, но когда вы должны обрезать жимолость в своем саду?
Как обрезать жимолость
Обрезка необходима для того, чтобы ваш альпинист оставался здоровым - не говоря уже о том, что необходимо следить за тем, чтобы этот быстрорастущий альпинист не захватил ваш сад. Обрезайте жимолость после того, как она начнет цвести.
Обрезка - это просто удаление мертвых или увядших цветов и листьев для обеспечения нового роста.
Вы должны обрезать боковые побеги жимолости, чтобы поддерживать аккуратную форму, так как этот альпинист может быстро запутаться.
Если ваша жимолость слишком разрослась, не забудьте зимой сильно обрезать ее.
Сделать это будет намного проще, чем когда растение находится в спящем состоянии, поскольку за это время оно должно было естественным образом поредеть.
Также обрезка кустов жимолости и виноградной лозы, когда они находятся в состоянии покоя, не причинит большого вреда растению.
Существуют разные сорта жимолости, и каждый из них нужно обрезать по-разному.
Если вы предпочли кустарник или кустарник, а не альпинист, вы должны срезать их весной.
В то время как лозы альпинистов следует слегка подрезать в течение года, чтобы они не стали слишком растрепанными.
Как обрезать кусты жимолости
Кусты жимолости следует обрезать в период с апреля по июнь, подождите, пока цветы не увянут, прежде чем приступать к обрезке.
Избегайте обрезки в сезон цветов, так как это может замедлить рост цветов.
Как обрезать жимолость вьющуюся
Чтобы сократить количество вьющихся растений, просто удалите все мертвые, поврежденные или больные ветви.
Вам нужно будет держать секатор под углом 45 градусов и обрезать ветви на расстоянии не менее четверти дюйма от почки.
Наконец, завершите тем, что удалите несколько веток из середины, чтобы увеличить свет и приток воздуха к растению, чтобы обеспечить постоянное здоровье растений.