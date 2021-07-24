Когда обрезать жимолость и как приручить это потрясающее растение
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда обрезать жимолость и как приручить это потрясающее растение

5:30:067/24/2021Фото: pxfuel.com
0

Обрезка - это просто удаление мертвых или увядших цветов и листьев для обеспечения нового роста.

жимолость
Жимолость обычно бывает кустарниковой или вьющейся

Жимолость - быстрорастущий и выносливый альпинист, который может быстро стать неуправляемым, если оставить его надолго. Но при небольшом уходе это растение обязательно улучшит ваш сад, так как производит потрясающие нежно ароматные цветы. Существует множество различных растений жимолости на выбор, поэтому найдется одно, подходящее для каждого сада, пишет express.co.uk.

Вьющаяся жимолость сразу вызывает в воображении образы красивого английского дачного сада. Добавьте романтики в свой сад, обвив этим альпинистом элементы вашего сада.

Жимолость обычно бывает кустарниковой или вьющейся.

Они также могут расти естественным образом в лесах и вдоль живых изгородей, но когда вы должны обрезать жимолость в своем саду?

Как обрезать жимолость

Обрезка необходима для того, чтобы ваш альпинист оставался здоровым - не говоря уже о том, что необходимо следить за тем, чтобы этот быстрорастущий альпинист не захватил ваш сад. Обрезайте жимолость после того, как она начнет цвести.

Обрезка - это просто удаление мертвых или увядших цветов и листьев для обеспечения нового роста.

Вы должны обрезать боковые побеги жимолости, чтобы поддерживать аккуратную форму, так как этот альпинист может быстро запутаться.

Если ваша жимолость слишком разрослась, не забудьте зимой сильно обрезать ее.

Сделать это будет намного проще, чем когда растение находится в спящем состоянии, поскольку за это время оно должно было естественным образом поредеть.

Также обрезка кустов жимолости и виноградной лозы, когда они находятся в состоянии покоя, не причинит большого вреда растению.

Существуют разные сорта жимолости, и каждый из них нужно обрезать по-разному.

Если вы предпочли кустарник или кустарник, а не альпинист, вы должны срезать их весной.

В то время как лозы альпинистов следует слегка подрезать в течение года, чтобы они не стали слишком растрепанными.

Как обрезать кусты жимолости

Кусты жимолости следует обрезать в период с апреля по июнь, подождите, пока цветы не увянут, прежде чем приступать к обрезке.

Избегайте обрезки в сезон цветов, так как это может замедлить рост цветов.

Как обрезать жимолость вьющуюся

Чтобы сократить количество вьющихся растений, просто удалите все мертвые, поврежденные или больные ветви.

Вам нужно будет держать секатор под углом 45 градусов и обрезать ветви на расстоянии не менее четверти дюйма от почки.

Наконец, завершите тем, что удалите несколько веток из середины, чтобы увеличить свет и приток воздуха к растению, чтобы обеспечить постоянное здоровье растений.

Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Брат Сафонова сделал важное заявление
Правда о расправах над советскими срочниками в Чехословакии
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Выявлены новые последствия у перенесенных коронавирус
Перевод «Сватов» на украинский разочаровал народ
Кому категорически запрещено есть арбузы
Что точно случится, если каждый день вставать в 4:30
огороддачасадкак обрезать жимолость
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы обрезаете жимолость?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда обрезать жимолость и как приручить это потрясающее растение
5:30:06 7/24/2021
Когда обрезать жимолость и как приручить это потрясающее растение
24 июля - День княгини Ольги - слова любви всем Ольгам мира!
5:11:56 7/24/2021
24 июля - День княгини Ольги - слова любви всем Ольгам мира!
Как почистить утюг
5:00:11 7/24/2021
Как почистить утюг
Поздравления с Днем флориста в России 24 июля
4:45:18 7/24/2021
Поздравления с Днем флориста в России 24 июля
Три знака зодиака Скорпион, Стрелец и Рыб чрезвычайно повысят самооценку с 28 июля 2021 года
4:30:00 7/24/2021
Три знака зодиака Скорпион, Стрелец и Рыб чрезвычайно повысят самооценку с 28 июля 2021 года
Холестерин защищает печень, заявили ученые
4:00:10 7/24/2021
Холестерин защищает печень, заявили ученые
Психолог: Почему мужа нужно любить больше, чем собственных детей
3:30:00 7/24/2021
Психолог: Почему мужа нужно любить больше, чем собственных детей
Как приготовить магическую лунную воду на Полнолуние
3:00:01 7/24/2021
Как приготовить магическую лунную воду на Полнолуние
Как часто стирать постельное белье летом? Чем опасны грязные простыни?
2:30:13 7/24/2021
Как часто стирать постельное белье летом? Чем опасны грязные простыни?
Что нужно лечить при диабете: выяснили в масштабном исследовании
2:00:35 7/24/2021
Что нужно лечить при диабете: выяснили в масштабном исследовании