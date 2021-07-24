Как часто стирать постельное белье летом? Чем опасны грязные простыни?

Жаркая погода может затруднить сон по ночам. Вы не знаете, хотите ли вы, чтобы ваши простыни лежали сверху, обернулись вокруг вас или просто лежали рядом с вами, когда вы растекаетесь, как морская звезда, пишет express.co.uk.
Но одна из причин, по которой вы не можете спать по ночам, заключается в том, что вы недостаточно часто стираете простыни.
Недавний опрос, проведенный в Хаммондсе, показал, что треть людей в Великобритании стирают простыни только один раз в год - так что можно с уверенностью сказать, что британцам нужна рука помощи, когда дело доходит до постельного белья.
Если в среднем восемь часов в сутки проводят в постели, для трети людей это почти 3000 часов под простынями между стирками каждый год.
Оставление простыней немытыми не только является антисанитарным по очевидным причинам, но и может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, от проблем с кожей, таких как прыщи, до более серьезных проблем, таких как заражение пылевыми клещами.
Что может случиться в худшем случае?
Доктор Чун Танг из медицинского центра Pall Mall предупреждает об опасностях недостаточной стирки простыней, говоря, что люди должны рассматривать свои простыни как губку, способную впитывать «старый макияж, грязь и выделения тела ночь за ночью».
Д-р Тан добавил: «Когда спишь на нечистом простыне, часто возникает покраснение, раздражение и высыпания на коже.
«Помет пылевых клещей, часто связанный с риском нечистых постельных принадлежностей, также может ухудшить симптомы астмы и спровоцировать вспышки экземы».
Кроме того, любые язвы или раны, которые у вас могут быть, могут стать еще более инфицированными, если они соприкоснутся с грязным постельным бельем.
Доктор Тан сказал: «Эта инфекция может обостриться или распространиться, что приведет к более серьезным осложнениям и инфекциям, включая сепсис и целлюлит».
Как часто нужно стирать постельное белье летом?
Лаки Экройд, руководитель отдела дизайна в Christy , объясняет: «Стирайте и меняйте постельное белье не реже одного раза в неделю. Если у вас есть домашние животные, спящие на вашей кровати, или вы страдаете аллергией, особенно в сезон сенной лихорадки, я бы рекомендовал до двух раз в неделю. Также важно не пренебрегать внутренним постельным бельем, поэтому старайтесь стирать одеяло и подушки не реже двух раз в год. Даже под льняной тканью внутренние наполнители могут впитывать омертвевшие клетки кожи, масла и запахи тела».
Итак, как следует стирать постельное белье?
Стирать при 40, периодически 60 циклов.
Г-жа Экройд сказала: «Как правило, стирайте постельное белье при 40 градусах в щадящем, но теплом цикле, который убивает бактерии, но не портит ткани и цвета.
«Однако, чтобы удалить жир и стойкие бактерии, которые могут накапливаться со временем, мойте их при температуре 60 градусов каждый месяц или около того. Этот распорядок позволит им быть безупречно гигиеничными, не теряя при этом их качества и свежести».
Избегайте агрессивных химикатов
Эксперт компании Christy объясняет, что при стирке простыней следует выбирать мягкие моющие средства, поскольку более агрессивные химические вещества могут со временем повредить ткань, в результате чего простыни станут жесткими и крахмалистыми.
Г-жа Акройд сказала: «Избегайте использования моющих средств, содержащих отбеливатель, который, как правило, слишком агрессивен для хлопка и натуральных волокон. От любых стойких пятен перед стиркой следует точечно обработать эту область, чтобы предотвратить использование излишне агрессивных химикатов на всем листе, которые могут быстро испортить общее качество и ощущение».
Не перегружать
Г-жа Экройд сказала, что одно из самых важных правил - никогда не переполнять барабан стиральной машины при чистке постельного белья.
Она сказала: «Простыням нужно пространство, чтобы вода могла проникнуть через ткань».
Кроме того, вам следует «застегнуть пододеяльник перед стиркой, чтобы наволочки и другое белье не проглотили внутрь!»