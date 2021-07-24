Глава минздрава Хальзов оценил квартиры врачей Бердска в бывшей заброшке Минобороны. Смотрите фото

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 23 июля приезжал в Бердск. Пока неизвестно, заходил ли он в красную зону поликлиник и ковидный госпиталь Бердской ЦГБ. Но глава регионального минздрава побывал в строящихся домах в военном городке, которые выкупил у Минобороны крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев.
-Хальзов осмотрел будущее социальное жилье для врачей в домах, которые строятся на улице Пионерской. Ранее эти дома были выкуплены у Министерства обороны РФ ИП Голубевым Виктором Алексеевичем, так как Министерство прекратило строительство более 10 лет назад, - рассказали в пятницу в пресс-центре мэрии Бердска. ⠀
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Голубев купил заброшки на аукционе 19 марта 2021 года за 60,9 млн рублей. В двух 5-этажных домах 150 квартир, первоначально предназначавшихся для военных и их семей. До продажи долгострой простоял на земле Минобороны более 12 лет.
В начале июля мэр Бердска Евгений Шестернин обсудил с Виктором Голубевым предоставление квартир сиротам и социального жилья в новостройках на Пионерской. Планируется, что в них выделят квартиры медикам, которых так не хватает в бердской горбольнице.
Предполагается, что заехать в новые квартирки можно будет в декабре 2021 года. Пока силы брошены на один недостроенный многоквартирный дом.