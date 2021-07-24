Календарь дачника на 24 июля 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?
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Календарь дачника на 24 июля 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?

9:20:487/24/2021Фото: pxhere
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Один из самых насыщенных энергетической силой дней всего лунного цикла.

капуста
Полнолуние уже близко, Луна стремится к своему максимуму

24 июля2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Полная Луна (наступит 24.07.2021 в 05:37)». Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ВодолейПроцент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 21:42, а закат в 03:53.

Хронология лунных дней


  • 14 лунный день c 21:08 23.07.2021 по 21:42 24.07.2021
  • 15 лунный день c 21:42 24.07.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Водолей (−)

Луна в знаке Водолей. Это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.

Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.
Благоприятно в водолее:


  • вспашка, рыхление и окучивание;
  • прополка и прореживание всходов;
  • формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;
  • прищипка, пасынкование;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • сбор семян и корнеплодов на семенники;
  • уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;
  • уборка зерновых;
  • заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • выкопка луковиц и клубней для хранения;
  • выпечка.

Возможно:


  • посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;
  • укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.

Не благоприятно в водолее:


  • посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;
  • полив, это может привести к заболеванию корней;
  • подкормки, т.к. можно сжечь растение.

14 лунный день (+)

24 июля 2021 года в 12:00 — 14 лунный день. Один из самых насыщенных энергетической силой дней всего лунного цикла. Этот день хорошо подходит для активных действий в огороде, борьбе с препятствиями с привлечением больших ресурсов. Этот день располагает к началу новых дел в огороде и саду.

Полнолуние уже близко, Луна стремится к своему максимуму, так же как и ее сила притяжения, а вместе с ней растет жизненная активность растений, которые вытягивают из почвы влагу и микроэлементы.
Рекомендуется в 14 лунный день:


  • полив и подкормка;
  • работа с землей, пересадка, посадка культур;
  • уборка урожая.

Не рекомендуется в 14 лунный день:


  • обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.

Полная Луна (+)

Луна находится в фазе Полная Луна. В этот день вся земля пропитана энергией Луны. Ночное светило находится в пике своего роста и дарит нам всю свою силу.
В полнолуние благоприятно:


  • прореживание всходов, прополка, борьба с сорняками и вредителями;
  • рыхление земли вокруг растений, окучивание, мульчирование;
  • сбор семян;
  • заготовки впрок: домашнего вина, квашение и засолка овощей и фруктов без термообработки.

В полнолуние не благоприятно:


  • заготовки консервов, т.к. консервы закатанные в банки в это время, как правило взрываются;
  • обрезка деревьев и кустарников, прищипка и пасынкование овощных растений, прививка.

Влияние дня недели (±)

День недели - суббота. Этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.

Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

Источник: mirkosmosa

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