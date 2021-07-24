Календарь дачника на 24 июля 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?

24 июля2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Полная Луна (наступит 24.07.2021 в 05:37)». Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 21:42, а закат в 03:53.
Хронология лунных дней
- 14 лунный день c 21:08 23.07.2021 по 21:42 24.07.2021
- 15 лунный день c 21:42 24.07.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Водолей (−)
Луна в знаке Водолей. Это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.
Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.
Благоприятно в водолее:
- вспашка, рыхление и окучивание;
- прополка и прореживание всходов;
- формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;
- прищипка, пасынкование;
- опрыскивание от вредителей и болезней;
- сбор семян и корнеплодов на семенники;
- уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;
- уборка зерновых;
- заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- выкопка луковиц и клубней для хранения;
- выпечка.
Возможно:
- посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;
- укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.
Не благоприятно в водолее:
- посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;
- полив, это может привести к заболеванию корней;
- подкормки, т.к. можно сжечь растение.
14 лунный день (+)
24 июля 2021 года в 12:00 — 14 лунный день. Один из самых насыщенных энергетической силой дней всего лунного цикла. Этот день хорошо подходит для активных действий в огороде, борьбе с препятствиями с привлечением больших ресурсов. Этот день располагает к началу новых дел в огороде и саду.
Полнолуние уже близко, Луна стремится к своему максимуму, так же как и ее сила притяжения, а вместе с ней растет жизненная активность растений, которые вытягивают из почвы влагу и микроэлементы.
Рекомендуется в 14 лунный день:
- полив и подкормка;
- работа с землей, пересадка, посадка культур;
- уборка урожая.
Не рекомендуется в 14 лунный день:
- обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.
Полная Луна (+)
Луна находится в фазе Полная Луна. В этот день вся земля пропитана энергией Луны. Ночное светило находится в пике своего роста и дарит нам всю свою силу.
В полнолуние благоприятно:
- прореживание всходов, прополка, борьба с сорняками и вредителями;
- рыхление земли вокруг растений, окучивание, мульчирование;
- сбор семян;
- заготовки впрок: домашнего вина, квашение и засолка овощей и фруктов без термообработки.
В полнолуние не благоприятно:
- заготовки консервов, т.к. консервы закатанные в банки в это время, как правило взрываются;
- обрезка деревьев и кустарников, прищипка и пасынкование овощных растений, прививка.
Влияние дня недели (±)
День недели - суббота. Этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.
В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.
Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.
Источник: mirkosmosa