Магазинов хватает в Бердске: Город выбился в лидеры по торговым площадям на душу населения

Накануне Дня работника торговли, в Новосибирской области подвели итоги оборота оптовой торговли за пять месяцев 2021 года. Он составил 751,6 млрд рублей или 101,5% к аналогичному периоду прошлого года.
Глава минпрома Новосибирской области Андрей Гончаров заявил, что торговое обслуживание населения региона осуществляют 34 тыс. объектов потребительского рынка: 12,2 тыс. стационарных розничных предприятий, 2,6 тыс. общедоступных предприятий общественного питания, 1,1 тыс. предприятий оптовой торговли, около 4,5 тыс. нестационарных объектов, девять розничных рынков и др.
По его данным, сейчас обеспеченность населения области торговыми площадями на 1000 жителей составляет 1234,2 кв. метра. Отметим, что минимальная обеспеченность площадью торговых объектов - 552 квадрата.
Самые высокие показатели по этому критерию демонстрируют Новосибирск, Бердск, Искитим и несколько районов области, отметил Гончаров. По его словам, приоритет отдается местным производителям:
-Наши товары и услуги пользуются спросом не только у населения региона, но и у жителей соседних областей. За покупками к нам едут из Томской, Кемеровской областей, очень активно из Алтайского края. Мы также поддерживаем возможность присутствия местных товаров на полках торговых сетей, по некоторым позициям в сетевых магазинах представлены до 90% товаров местного производства.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 24 июля работники торговли отмечают свой профессиональный праздник.