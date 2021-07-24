Магазинов хватает в Бердске: Город выбился в лидеры по торговым площадям на душу населения
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Магазинов хватает в Бердске: Город выбился в лидеры по торговым площадям на душу населения

11:31:097/24/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Торговых площадей в Бердске в два раза больше, чем предусмотрено нормативами на 1000 жителей.

751,6 миллиарда составил объем оборота оптовой торговли в регионе

Накануне Дня работника торговли, в Новосибирской области подвели итоги оборота оптовой торговли за пять месяцев 2021 года. Он составил  751,6 млрд рублей или 101,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Глава минпрома Новосибирской области Андрей Гончаров заявил, что торговое обслуживание населения региона осуществляют 34 тыс. объектов потребительского рынка: 12,2 тыс. стационарных розничных предприятий, 2,6 тыс. общедоступных предприятий общественного питания, 1,1 тыс. предприятий оптовой торговли, около 4,5 тыс. нестационарных объектов, девять розничных рынков и др.

По его данным, сейчас обеспеченность населения области торговыми площадями на 1000 жителей составляет 1234,2 кв. метра. Отметим, что минимальная обеспеченность площадью торговых объектов - 552 квадрата.

Самые высокие показатели по этому критерию демонстрируют Новосибирск, Бердск, Искитим и несколько районов области, отметил Гончаров. По его словам, приоритет отдается местным производителям:

-Наши товары и услуги пользуются спросом не только у населения региона, но и у жителей соседних областей. За покупками к нам едут из Томской, Кемеровской областей, очень активно из Алтайского края. Мы также поддерживаем возможность присутствия местных товаров на полках торговых сетей, по некоторым позициям в сетевых магазинах представлены до 90% товаров местного производства.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 24 июля работники торговли отмечают свой профессиональный праздник.

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