Мощная многодневная магнитная буря 24 июля 2021: Чем опасен повторный геоудар для метеопатов
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Мощная многодневная магнитная буря 24 июля 2021: Чем опасен повторный геоудар для метеопатов

5:45:487/24/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Два непродолжительных геоудара до конца суток силой 4 балла ожидаются в магнитосфере планеты с интервалом в три часа. В 15 часов и в 21 час метеозависимым людям следует быть очень внимательными и контролировать состояние здоровья.

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24 июля 2021 года продолжается сильная магнитная буря. Второй день метеопаты находятся под мощным ударом космической погоды. Сегодня сутки начались с малой геомагнитной бури продолжительностью 6 часов и силой колебаний 4 балла. До 6 утра тревожный сон и кошмарные сновидения гарантированы метеопатам. К утру магнитный шторм слегка ослабнет, до полудня сила колебаний магнитного поля Земли не превысит 3 баллов, это слабая геомагнитная буря согласно классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Утреннее пробуждение будет сложным для метеопатов. Возможны приступы сильной головной боли, слабость, тошнота, головокружения. Для людей с заболеваниями сердца второй день геомагнитной бури особенно труден, так как длительный геомагнитный шторм ослабляет организм человека, истощает и расшатывает нервную систему, человек чувствует себя разбитым, уставшим и больным.

В полдень 24 июля магнитная буря немного утихнет, но желанного покоя не наступит. До конца суток сила “качки” в магнитном поле Земли будет то утихать, то вновь усиливаться. Два непродолжительных геоудара до конца суток силой 4 балла ожидаются в магнитосфере планеты с интервалом в три часа. В 15 часов и в 21 час метеозависимым людям следует быть очень внимательными и контролировать состояние здоровья. Сердце особенно страдает от мощных геоударов магнитной бури, поэтому больше отдыхайте в субботу, больше находитесь на свежем воздухе, но не под открытыми лучами Солнца.

Как лучше провести день, когда на Земле гремит магнитная буря?
- Соблюдать режим дня, спать побольше, не менее 8 часов, отдыхать в течение дня.
- Следить за показаниями артериального давления, иметь лекарства, необходимые для стабилизации давления.
- Больше гулять, проветривать помещения, кислород особенно необходим организму в дни магнитных бурь.
- Сохранять спокойствие, меньше спорить и конфликтовать, с юмором относиться к проблемам и оптимистично смотреть на мир.

Как действует магнитный шторм на метеозависимых людей?
- Очень сильно скачет давление, перепады давление происходят резко и неожиданно.
- Наблюдаются боли в области сердца.
- Не хватает воздуха, возникают проблемы с дыханием.
- Нарушается режим сна, возможна бессоница.
- Наблюдаются боли в суставах и спине.
- Сильно страдает нервная система и психика человека. Перепады настроения, приступы отчаяния, хроническая усталость мучают человека.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Ирина Ивановна, 57 лет:
- Очень сильно болит голова. Усталость, слабость. Душно в помещении и в транспорте. Кашляю и задыхаюсь.
Ольга Сергеевна, 53 года:
- Катастрофически растет давление. Плохо сплю, тревожно. Просыпаюсь несколько раз за ночь. Утром не могу проснуться, нет сил.
Тамара Павловна, 47 лет:
- Кружится голова, теряю сознание. Трудно дышать, не хватает воздуха. Ноги как ватные, слабость. Болит сердце.

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