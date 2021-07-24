Типография "Советская Сибирь" горела почти два часа в Новосибирске: Огонь уничтожил подсобку
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Типография "Советская Сибирь" горела почти два часа в Новосибирске: Огонь уничтожил подсобку

8:52:187/24/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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В результате пожара в подсобном помещении типографии огнем повреждены холодильное оборудование, стеллажи, обшивка помещения, потолок помещения закопчен по всей площади.

В Кировском районе по ул. Немировича-Данченко произошло возгорание в АО «Советская Сибирь»

В Кировском районе Новосибирска загорелась крупнейшая в регионе типография «Советская Сибирь», сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в субботу.

Как уточнили в ведомстве, 23 июля в 20:39 на  ул. Немировича-Данченко в Новосибирске произошло возгорание в АО «Советская Сибирь».

В результате пожара в подсобном помещении типографии огнем повреждены холодильное оборудование, стеллажи, обшивка помещения, потолок помещения закопчен по всей площади.

Локализовать огонь удалось в 20:56 (мест). Полная ликвидация пожара зафиксирована в 22:18.

-На тушение привлекались 18 единиц техники и 56 человек личного состава, работало 2 звена газодымозащитной службы, рассказали в региональном управлении МЧС.

Дознаватели отдела надзорной деятельности выясняют все обстоятельства произошедшего и причины пожара. Предстоит определить ущерб.

О пострадавших не сообщается.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на днях в Бердске сгорел частный дом многодетной семьи. Детям чудом удалось спастись.

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