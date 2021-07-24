Типография "Советская Сибирь" горела почти два часа в Новосибирске: Огонь уничтожил подсобку

В Кировском районе Новосибирска загорелась крупнейшая в регионе типография «Советская Сибирь», сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в субботу.
Как уточнили в ведомстве, 23 июля в 20:39 на ул. Немировича-Данченко в Новосибирске произошло возгорание в АО «Советская Сибирь».
В результате пожара в подсобном помещении типографии огнем повреждены холодильное оборудование, стеллажи, обшивка помещения, потолок помещения закопчен по всей площади.
Локализовать огонь удалось в 20:56 (мест). Полная ликвидация пожара зафиксирована в 22:18.
-На тушение привлекались 18 единиц техники и 56 человек личного состава, работало 2 звена газодымозащитной службы, рассказали в региональном управлении МЧС.
Дознаватели отдела надзорной деятельности выясняют все обстоятельства произошедшего и причины пожара. Предстоит определить ущерб.
О пострадавших не сообщается.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на днях в Бердске сгорел частный дом многодетной семьи. Детям чудом удалось спастись.