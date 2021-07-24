Депутат от Нового поселка Овсепян и 18-летний студент Абраменко хотят попасть в горсовет Бердска: Уже 6 человек на место

Стали известны новые кандидаты на депутатский мандат горсовета Бердска. По данным председателя бердского избиркома Натальи Фокиной, на утро 24 июля в список желающих баллотироваться в депутаты внесено 158 фамилий — почти 6 человек на место.
Среди подавших заявление об участии в выборах выдвиженцы от партии «Родина», а так же действующие депутаты горсовета Бердска. Потенциальные кандидаты — это и студенты, и пенсионеры, и жители Москвы, и соседних деревень. Выдвинул свою кандидатуру Мкртыч Овсепян, нынешний депутат по Новому поселку. Он снова баллотируется по этому же избирательному округу.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне в списке было 134 кандидата. В том числе выдвинули соперницу действующему спикеру депутатского корпуса Бердска.
На субботу удостоверения кандидатов в депутаты получили пока около 10 человек — подробности в ближайшее время.
Узнайте, к какому округу относится ваш адрес.
Новые кандидаты в списке на 24 июля
Одномандатный избирательный округ №1
Овсепян Мкртычь Овсепович, дата рождения - 21 апреля 1956 года, сведения о профессиональном образовании - Военно-авиационная школа механиков, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской область четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск Местное отделение партии "Единая Россия".
Одномандатный избирательный округ №3
Кубышев Александр Юрьевич, дата рождения - 8 июля 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Харьковский автомобильно-дорожный институт, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Региональная общественная организация Центр спортивного технического творчества молодёжи "Берси Мотоспорт", президент, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, региональное отделение ВПП "Родина".
Одномандатный избирательный округ №6
Маркин Алексей Владимирович, дата рождения - 26 июля 1970 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта", 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №7
Перфилова Евгения Юрьевна, дата рождения - 31 декабря 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 "Спектр", директор, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член политической партии "Единая Россия".
Одномандатный избирательный округ №8
Криволуцкая Людмила Анатольевна, дата рождения - 24 октября 1957 года, сведения о профессиональном образовании - Алтайское культурно-просветительское училище, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №8
Синельников Константин Александрович, дата рождения - 24 июля 1985 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, региональное отделение ВПП "Родина".
Одномандатный избирательный округ №9
Титов Дмитрий Сергеевич, дата рождения - 18 марта 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Пульс-Про", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №10
Попович Алексей Владимирович, дата рождения - 21 декабря 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - администрация Советского района города Новосибирска, начальник хозяйственного отдела, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ
Одномандатный избирательный округ №11
Петин Сергей Геннадьевич, дата рождения - 6 июня 2000 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент Сибирского института управления - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №12
Кузовкина Нина Борисовна, дата рождения - 13 мая 1965 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский техникум физической культуры, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяйка, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, член КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №12
Носов Александр Владимирович, дата рождения - 30 сентября 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище № 16, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "М-Замок", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, региональное отделение ВПП "Родина".
Одномандатный избирательный округ №13
Чурилова Людмила Анатольевна, дата рождения - 10 апреля 1965 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический институт, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, региональное отделение ВПП "Родина".
Одномандатный избирательный округ №16
Оденцов Евгений Николаевич, дата рождения - 17 сентября 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Томский государственный университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Полюс Плюс", системный администратор, место жительства - Новосибирская область, город Искитим, региональное отделение ВПП "Родина".
Одномандатный избирательный округ №18
Хуторной Федор Анатольевич, дата рождения - 5 декабря 1955 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, региональное отделение ВПП "Родина".
Одномандатный избирательный округ №20
Котов Денис Юрьевич, дата рождения - 28 августа 1985 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Промстрой", бригадир, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, Бердское отделение партии «Справедливая Россия-За правду».
Одномандатный избирательный округ №20
Савостьянов Евгений Викторович, дата рождения - 15 апреля 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №22
Абраменко Данил Евгеньевич, дата рождения - 26 июля 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, село Раздольное, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №22
Васина Лариса Дмитриевна, дата рождения - 2 сентября 1956 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Бердский электромеханический техникум, 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, региональное отделение ВПП "Родина".
Одномандатный избирательный округ №25
Александрова Екатерина Алексеевна, дата рождения - 16 апреля 1995 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Пироговой Х.В., место жительства - город Москва, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №25
Козаренко Семен Викторович, дата рождения - 3 июня 1991 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Алтайский край, Чарышский район, село Красный Партизан, региональное отделение ВПП "Родина".
Одномандатный избирательный округ №25
Ченцов Евгений Валерьевич, дата рождения - 4 сентября 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №27
Утешев Антон Сергеевич, дата рождения - 17 марта 1989 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", 2011 г.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.