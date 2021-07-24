Зеленский ввел санкции против Wildberries и ее основателя, богатейшей женщины России
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Зеленский ввел санкции против Wildberries и ее основателя, богатейшей женщины России

9:46:497/24/2021Фото: Википедии
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По данным Forbes, Бакальчук занимает 13 место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Ее состояние оценивается в $13 млрд.

Зеленский расширил черный список

Своим указом президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении граждан и юридических лиц. В черный список попала компания Wildberries. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Общество с ограниченной ответственностью “Вайлдберриз” (Wildberries). Срок действия — три года», — говорится в документе. Отмечается, что под санкции попадают подразделения компании на Украине, в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

Санкции на три года также вводятся против организации «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциации представительства Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциации Франция — Крым».

Под санкции, кроме того, попали гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, совладелец компании Владислав Бакальчук, директор по IT Wildberries Андрей Ревяшко, руководитель направления «книги» (Wildberries) Алексей Кузменко. Есть в списке два француза — Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан.

Wildberries — крупнейший интернет-ритейлер на российском рынке, по данным Data Insight. Он был основан в 2003 г. супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками. На площадке представлены одежда, обувь, бытовая техника и электроника, косметика, автотовары, продукты питания. Продажи через маркетплейс в прошлом году достигли 413,2 млрд руб. — это на 96% больше, чем годом ранее.

По данным Forbes, Бакальчук является богатейшей женщиной России и занимает 13 место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Ее состояние оценивается в $13 млрд.

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