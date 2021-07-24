Самой молодой мамой стала 13-летняя девочка в 2021 году в Новосибирской области
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Самой молодой мамой стала 13-летняя девочка в 2021 году в Новосибирской области

10:02:527/24/2021
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Самой молодой семьей в регионе стала та, где невесте исполнилось 16 лет, а жениху 18 лет, рассказали в ЗАГСе.

мусорное ведро
Назван возраст самой молодой супружеской пары в Новосибирской области

В управлении ЗАГС Новосибирской области назвали возраст самой молодой супружеской пары в регионе, заключившей брак в первом полугодии 2021 года.

За этот период оставлено 3 записи акта о заключении брака, где возраст жениха указан 17 лет. В 18 записях актов невесте исполнилось 16 лет и 20 записей актов — 17 лет.
Самой молодой семьей стала та, где невесте исполнилось 16 лет, а жениху 18 лет, рассказали в ЗАГСе.

Специалисты отмечают, что в среднем мужчины в Новосибирской области женятся в возрасте 26 лет, а женщины выходят замуж в 23 года.

Самой молодой мамой на момент рождения ребенка с начала 2021 года исполнилось 13 лет. Всего за полгода в Новосибирской области было составлено 13 852 записи актов о рождении детей.

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