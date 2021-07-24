О чем можно помолиться святой Ольге в праздник 24 июля 2021 года? Кому обязательно помогает равноапостольная княгиня
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О чем можно помолиться святой Ольге в праздник 24 июля 2021 года? Кому обязательно помогает равноапостольная княгиня

10:40:387/24/2021Фото: Радио Вера
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В течение своей жизни Ольга приняла христианство, когда находилась в Византии, и стала основоположницей развития христианства на Руси. При Ольге начали строить первые православные храмы и церкви.

княгиня Ольга
До крещения и после него жизнь Ольги была разной

Сегодня, 24 июля, православные христиане оказывают почисти и читают молитву той, которая заложила фундамент православия на Руси. Речь идёт о княгине Ольге, после крещения принявший имя Елена в Византии.

Она была женой князя Игоря, с которым совместная жизнь её продлилась недолго - древляне убили его, устроив бунт. К тому моменту их общему сыну Святославу было всего 3 года.

Ольга умела правела Русью самостоятельно до той поры, пока Святославу не исполнилось 18 лет. После этого она какое-то время оставалась его наместницей , а перед своей кончиной она ушла в монастырь.

В течение своей жизни Ольга приняла христианство, когда находилась в Византии, и стала основоположницей развития христианства на Руси. При Ольге начали строить первые православные храмы и церкви.

Княгиня Ольга является покровительницей всех девушек и женщин, которые носят имя Ольга. Она является защитницей семей, то есть помогает сохранить добро и взаимопонимание в любой семье. В молитвах к ней обращаются за помощью в решении конфликтов, просят о справедливости, обращаются люди, не умеющие противостоять искушениям.

Молитва к святой способна укрепить человека в вере в Господа. Довольно часто девушки молятся ей о замужестве, женщины о мире счастье в семье.

Молитва первая

Молитва вторая


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