О чем можно помолиться святой Ольге в праздник 24 июля 2021 года? Кому обязательно помогает равноапостольная княгиня

Сегодня, 24 июля, православные христиане оказывают почисти и читают молитву той, которая заложила фундамент православия на Руси. Речь идёт о княгине Ольге, после крещения принявший имя Елена в Византии.
Она была женой князя Игоря, с которым совместная жизнь её продлилась недолго - древляне убили его, устроив бунт. К тому моменту их общему сыну Святославу было всего 3 года.
Ольга умела правела Русью самостоятельно до той поры, пока Святославу не исполнилось 18 лет. После этого она какое-то время оставалась его наместницей , а перед своей кончиной она ушла в монастырь.
В течение своей жизни Ольга приняла христианство, когда находилась в Византии, и стала основоположницей развития христианства на Руси. При Ольге начали строить первые православные храмы и церкви.
Княгиня Ольга является покровительницей всех девушек и женщин, которые носят имя Ольга. Она является защитницей семей, то есть помогает сохранить добро и взаимопонимание в любой семье. В молитвах к ней обращаются за помощью в решении конфликтов, просят о справедливости, обращаются люди, не умеющие противостоять искушениям.
Молитва к святой способна укрепить человека в вере в Господа. Довольно часто девушки молятся ей о замужестве, женщины о мире счастье в семье.
Молитва первая
Молитва вторая