Можно работать на огороде и ходить на кладбище 24 июля в день святой княгини Ольги?

Сегодня, 24 июля, и каждый год в этот день православная церковь чтит память супруги князя Игоря, матери Святослава Игоревича и бабушки князя Владимира, крестившего Русь - святой княгини Ольги, названной после канонизации равноапостольной. Она первой приняла Христианство на языческой Руси и начала его активно распространять.
В народном календаре это день Ольги Страдницы. Именно в это время набирала свои самые максимальные обороты жатва зерновых и заготовка сена на зиму. В самую горячую пору страды крестьяне молились святой о том, чтобы она даровала хорошую погоду и отсутствие дождей, которые могли испортить заготовленное сено и затянуть с уборкой зерновых.
Этот день было принято начинать с того, что все выходили на утреннюю траву походить по росе. Девушки ею умывались для сохранения молодости и красоты, а вообще роса обладала целительными свойствами и способна была подарить здоровье и энергию.
В этот день строго запрещалось бездельничать. Нужно было работать максимально долго и много для того, чтобы обеспечить себе благоприятный будущий год. А потому сегодня приветствовать любая работа, которая приносила пользу. Убирались в домах, выходили на огороды, мужчины работали в полях.
В этот день не существовало никаких церковных запретов на какой-либо вид деятельности. Однако именинницам этого дня, Ольгам и Еленам, строго запрещалось ругаться, ссориться, совершать дурные или злые поступки.
Также считалось что в этот день нельзя иметь никаких денежных дел. Не возвращали долги, не одалживали деньги и не заключали финансовых сделок. Женщинам в этот день не разрешался единственный вид работы - стирка белья.
По лунному календарю сегодня настало полнолуние - 24 июля 2021 года, при этом полная луна перешла в созвездие Водолея. Этот знак считается неплодородным, а потому посадочные, посевные и другие работы с культурами в огородах сегодня неблагоприятны. Можно только заниматься прополкой и окучиванием.
Запрета на посещение кладбища в этот день также нет, можно подойти в храм, помолиться об упокоении ваших усопших, поставить свечу и подать записки с именами священнику, чтобы он помянул их в следующей поминальной молитве. На кладбище стоит соблюдать определенные правила поведения, то есть нельзя приносить на могилу еду и алкоголь, оставлять там сигареты. Любые поминовения можно проводить только дома, собирая поминальный трапезный стол.