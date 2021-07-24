Гороскоп на Полнолуние в Водолее 24 июля 2021 года: что ждет каждый знак зодиака

Полная Луна в Водолее наступает в субботу, 24 июля, в 05:37 (московское время), и она будет интенсивной.
Полнолуние в Водолее в субботу находится в соединении с Плутоном и Сатурном, где Водолей - знак людей, Сатурн и Плутон - символ власти. Люди и коллектив, а также сила толпы влиять на желание нашего сердца (символизируемое Солнцем во Льве) - это основная тема гороскопов на этой неделе. Express.co.uk побеседовал с астрологом Франческой Одди ( @francescaoddieastrology в Instagram), чтобы узнать, что сегодняшнее полнолуние означает для вашего знака.
ОвенЭто Полнолуние находится в вашем 11-м доме, и оно привлекает внимание к тому факту, что ваши друзья и ваше желание вписаться в них могут повлиять на то, как вы выражаете себя так, что на самом деле может нанести вред вашему самовыражению.
То, что вы хотите активировать прямо сейчас, - это ваша способность твердо стоять в своих силах, выражать то, что вы есть, и быть избирательным с друзьями.
Поймите, что, будучи самим собой (что очень важно для Овна), вы позволяете и разрешаете всем остальным быть самими собой.
Телец
Телец, ваш управитель Венера находится в Деве, и она вошла в сектор вашей карты, чтобы заниматься весельем, игрой и творчеством.
Когда вы наслаждаетесь собой и делаете то, что любите, вы можете процветать.
Когда Луна находится в вашем 10-м доме, все дело в вашем наследии - чем вас помнят, как вы хотите, чтобы вас запомнили и где вы сияете профессионально?
Когда вы можете взять на себя ответственность за себя и не чувствовать потребности угождать другим, вы будете процветать.
Близнецы
Близнецы, полная луна в вашем девятом доме. Ваш управитель Меркурий находится в Раке, противостоит Плутону, и вы задаетесь вопросом, что вы цените и принимаете ли вы авторитет других.
Это побуждает вас публиковать, транслировать, учиться, высказываться, учить, обучать, путешествовать и открывать свои горизонты таким образом, чтобы не мешали разные мнения других.
Речь идет о том, чтобы научиться быть честными и гордыми в своих цветах, потому что только тогда у нас будет подлинное общение и только тогда мы сможем по-настоящему расшириться.
Рак
Рак, Луна в Водолее взывает к той стороне вашей натуры, с которой вы часто не связаны.
Это стимулирует ту часть вас, которая рационализирует и отстраняется, в отличие от полного погружения в свои чувства. Иногда страх не понять, мешает людям думать самостоятельно и доверять своим чувствам.
Очень важно исследовать идеи, которые приходят с вами в тихие моменты этого Полнолуния.
Эти идеи интуитивно понятны, и в них вы найдете основу, которую ищете.
Лев
Лев, это Полнолуние в вашем секторе отношений.
Эта часть вашей диаграммы была уточнена за последний год, поскольку вы пересматриваете, кто вы и чего хотите от отношений, а также то, что значит чувствовать и быть любимым. Когда Полнолуние в Водолее в соединении с Сатурном, убедитесь, что любые проблемы, которые вы ощущаете в своих отношениях, не являются проекциями, исходящими от вас самих.
Ограничивающие убеждения проявятся, если вы сосредоточитесь на них, поэтому решите, кому вы хотите посвятить себя, какое обязательство означает для вас лично, в отличие от того, что другие могут ожидать от вас, и наслаждайтесь освобождением от верности самому себе.
Дева
Это Полнолуние находится в той области вашей карты, которая связана со здоровьем и распорядком дня. Ваш управитель Меркурий находится в Раке, и вы вполне можете чувствовать себя подавленным мыслями, желаниями, эмоциями и целями ваших друзей и ближайшего окружения. В это Полнолуние у вас есть возможность установить свой распорядок дня и цели в отношении здоровья, основанные на ваших независимых чувствах и исследованиях.
Это прекрасное время, чтобы начать новую жизнь и усовершенствовать свой и без того блестящий распорядок дня.
Весы
Полнолуние находится в вашем пятом доме, а ваша управительница Венера - в 12-м.
Ваши бессознательные желания могут взаимодействовать друг с другом, и они могут раскрыть то, чем вы действительно, действительно хотите заниматься.
Что тебе нравится? С кем вам нравится проводить время? Кто твои друзья?
Игра важна прямо сейчас, и вам нужно сосредоточиться на том, что вам лично нравится и в чем вы хотите участвовать, а не на приспосабливании и угождении людям для легкой жизни. Наслаждайтесь освобождением от занятий любимым делом.
Когда вы играете и празднуете себя и свой артистический потенциал, выигрывают все.
Скорпион
Это полнолуние в вашем четвертом доме. Ваш правитель широко соединен с Полнолунием, поэтому любая игра власти в доме прямо сейчас с членами вашей семьи или любые возникшие проблемы могут обостриться в эти выходные. Если вы пытались быть тем, кем не являетесь, время притворяться прошло, и все станет лучше, когда вы будете верны себе и будете думать самостоятельно. Не заставляйте себя принимать то, что думают другие.
Стрелец
Ваш управитель Юпитер находится на самом краю Рыб, готовый ретроградиться обратно к Водолею на следующей неделе. Он радостный, экспансивный, немного чрезмерный и медлительный, вселяющий в вас веру и оптимизм, прежде чем вы столкнетесь с фактами.
Полнолуние в соединении с Сатурном в Водолее в вашем третьем доме означает, что вы сосредотачиваетесь на своих словах, том, что вы говорите и что думаете, больше, чем обычно. Вы понимаете, что все, что вы говорите и говорите другим, становится реальностью, и в это время очень важно проявлять осторожность. Слова накладывают заклинания, используйте их с умом.
Козерог
Ваш управитель Сатурн находится в соединении с полнолунием в Водолее во втором доме, усиливая и побуждая вас сосредоточиться на своей самооценке, на том, как вы себя цените, что вам нравится в себе и чем вы должны поделиться. Когда вы боитесь своих уникальных даров и не можете поделиться ими с миром, вы лишаете мир чего-то могущественного, волшебного и потенциально преобразующего. Для вас это прекрасная возможность использовать свои уникальные дары, решить, что они собой представляют, и убедиться, что вы разделяете свою щедрость и изобилие с как можно большим количеством людей.
Ваша обоснованность и разумная безопасность, будь то финансовая или иная, означает, что вы никогда не закончите работу, и вы отличный друг, на которого можно опереться.
Водолей
Это Полнолуние принадлежит вам, и это первое из двух Полнолуний Водолея в этом году (второе будет Голубой Луной). С Сатурном в вашем знаке круглый год вам пришлось преодолеть множество проблем. Произошли очень быстрые изменения и колебания, это был огромный год преобразований - особенно для тех из вас, кто родился в январе или первой половине февраля. Полнолуние в соединении с Сатурном - это проявление, освобождение и возможность претворить в жизнь то, что вы делали в этом году.
Используйте часть своего опыта, часть того, как вы сформировали свой мир и реальность.
Это влияет на каждую часть вашей жизни, ваших отношений и того, как люди вас видят.
Сейчас важно быть собой. Вы уникальный знак, независимый и якобы не заинтересованы в том, чтобы вписаться в толпу. Если вы столкнулись с потребностью в одобрении других, это Полнолуние - возможность вернуться к тому, кем вы были рождены, и быть собой.
Рыбы
Это Полнолуние находится в вашем двенадцатом доме. Ваши мечты, интуиция, телепатические способности и способность проявлять все, что вы хотите в своей жизни, сильнее, чем когда-либо. Чего ты хочешь? Ваше Правило Нептуна остается в Рыбах, усиливая чувство духовной связи. Это Полнолуние мощно, поэтому обратите внимание на свои сны, ведите дневник, сосредоточьтесь.
Вы являетесь резервуаром информации, связанным со вселенной сознания, и ваша уникальная способность переводить то, что вы знаете, через свои искусства, поэзию, слова или просто формировать то, как вы выражаете себя и ведете себя с другими людьми, действительно трансформирует в настоящее время, но только если вы поделитесь им.