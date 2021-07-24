Минтрут разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты

Совместная работа Минтруда и Роспотребнадзора вылилась в рекомендации, которые выпущены для использования руководителей предприятий. В данном документе говорится о том, что сотрудники предприятий, отказавшиеся от вакцинации без уважительной на то причины могут быть отстранены от работы без сохранения зарплаты.
По истечении установленного срока для проведения вакцинации сотрудник должен предоставить сертификат, в случае его отсутствия или непредоставлении документов о противопоказаниях "работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины".
Также сотрудника, который может в дистанционном режиме выполнять свою работу и у него есть медотвод от прививки, должен быть переведен на удаленный режим.
- Работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу, - говорится в рекомендациях.
Для проведения вакцинации сотруднику рекомендовано предоставить оплачиваемый выходной.