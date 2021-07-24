Минтрут разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты
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Минтрут разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты

11:14:337/24/2021Фото: Flickr
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Для проведения вакцинации сотруднику рекомендовано предоставить оплачиваемый выходной, а людей с медотводом от прививки перевести на удаленку.

Сотрудникам предприятий, которые не сделали прививку не заплатят зарплату
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Совместная работа Минтруда и Роспотребнадзора вылилась в рекомендации, которые выпущены для использования руководителей предприятий. В данном документе говорится о том, что сотрудники предприятий, отказавшиеся от вакцинации без уважительной на то причины могут быть отстранены от работы без сохранения зарплаты.

По истечении установленного срока для проведения вакцинации сотрудник должен предоставить сертификат, в случае его отсутствия или непредоставлении документов о противопоказаниях "работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины".

Также сотрудника, который может в дистанционном режиме выполнять свою работу и у него есть медотвод от прививки, должен быть переведен на удаленный режим.

- Работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу, - говорится в рекомендациях.

Для проведения вакцинации сотруднику рекомендовано предоставить оплачиваемый выходной.

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