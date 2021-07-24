Самолет Sierra разбился в Хабаровске: Погибли два человека
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Самолет Sierra разбился в Хабаровске: Погибли два человека

11:44:487/24/2021Фото: Pixabay
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Пострадавшую пассажирку с переломами обеих ног отправили в больницу, где она позже умерла. СК возбудил уголовное дело.

Лёгкий одномоторный самолёт разбился

Легкомоторный самолет Sierra P2002 не смог сесть на посадочной площадке «Калинка» и потерпел крушение в нескольких километрах от Хабаровска.

В утреннее время 24 июля самолет разбился, один человек погиб на месте крушения — это был пилот. Пострадавшую пассажирку с переломами обеих ног отправили в больницу, где она позже умерла, сообщили в минздраве Хабаровского края.

После падения самолета местного аэроклуба в прокуратуре начата проверка по факту крушения. В СК возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности.

Следователи отрабатывают возможные версии — от неблагоприятных погодных условий, технической неисправности самолета до ошибки пилотирования. На месте работает следственная группа, которая проводит мероприятия по расследованию крушения.

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