Самолет Sierra разбился в Хабаровске: Погибли два человека

Легкомоторный самолет Sierra P2002 не смог сесть на посадочной площадке «Калинка» и потерпел крушение в нескольких километрах от Хабаровска.
В утреннее время 24 июля самолет разбился, один человек погиб на месте крушения — это был пилот. Пострадавшую пассажирку с переломами обеих ног отправили в больницу, где она позже умерла, сообщили в минздраве Хабаровского края.
После падения самолета местного аэроклуба в прокуратуре начата проверка по факту крушения. В СК возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности.
Следователи отрабатывают возможные версии — от неблагоприятных погодных условий, технической неисправности самолета до ошибки пилотирования. На месте работает следственная группа, которая проводит мероприятия по расследованию крушения.