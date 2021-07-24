24 июля – День святой княгини Ольги: что запрещено делать и что обязательно сделать всем, особенно носящим это имя

В этот день, 24 июля, православные храмы отмечают день памяти женщины, которая первой приняла христианство на Руси и заложила фундамент православия - княгини Ольги. После канонизации ее стали называть "святая равноапостольная княгиня Ольга". После того, как Ольга приняла крещение в Константинополе Византии, ей было дано имя Елена.
В этот день празднуют именины все женщины, которые носят имя Ольга и Елена.
В народном календаре этот день носит название Ольга Страдница, потому что идет самая горячая пора уборки зерновых и заготовки сена. В этот день было принято всей семьей выходить на поля для жатвы или сенокоса - лениться не дозволялось никому.
Святая Ольга помогает всем людям, обращающимся к ней с просьбами о помощи в укреплении веры, в создании семьи, в сохранении мира и благополучия в семье. Она утешает и вдов, поскольку сама в молодости осталась вдовой с маленьким сыном на руках.
Считается, что икону с ее изображением обязательно иметь в доме всем Ольгам и Еленам - она оказывает им самое сильное покровительство, оберегая их дома и семьи. Им в этот праздник рекомендовано сходить в храм и помолиться своей защитнице. тем, кто занят работой в сельском хозяйстве. стоит помолиться святой о хорошей погоде и благополучной уборке зерна, о хорошем урожае.
Запреты в день святой Ольги
В этот день, как и в другой православный праздник, запрещено ругаться, сквернословить, повышать друг на друга голос и скандалить.
Нельзя отказывать в помощи тем, кто горячо просит они нельзя совершать злых и дурных поступков.
Также существовал запрет на стирку белья, на занятия рукоделием.
Бытовало поверье в народе, что в этот день нельзя иметь никаких дел с деньгами. Особенно строго запрещалось одалживать деньги, а также хлеб и соль у соседей.