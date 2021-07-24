Мертвой нашли пропавшую 3-летнюю девочку: Ее искали всю ночь

23 июля в селе Белый Яр Завитинского района Приамурья пропала девочка трех лет. Волонтеры искали ее всю ночь — с пяти часов вечера ребенка никто не видел. Поисково-спасательный отряд «Гром» набирал добровольцев, чтобы с утра возобновить происки пропавшей девочки.
Однако утром 24 июля стало известно, что труп ребенка нашли на берегу реки. По предварительным данным, она утонула. Место происшествия осмотрено, тело отправлено на экспертизу с целью точного установления причины смерти.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти трехлетней девочки.