Мертвой нашли пропавшую 3-летнюю девочку: Ее искали всю ночь
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Мертвой нашли пропавшую 3-летнюю девочку: Ее искали всю ночь

12:11:357/24/2021Фото: Pixabay
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Утром 24 июля стало известно, что труп ребенка нашли на берегу реки. По предварительным данным, она утонула.

Потерянная девочка в Приамурье была найдена мертвой на берегу реки

23 июля в селе Белый Яр Завитинского района Приамурья пропала девочка трех лет. Волонтеры искали ее всю ночь — с пяти часов вечера ребенка никто не видел. Поисково-спасательный отряд «Гром» набирал добровольцев, чтобы с утра возобновить происки пропавшей девочки.

Однако утром 24 июля стало известно, что труп ребенка нашли на берегу реки. По предварительным данным, она утонула. Место происшествия осмотрено, тело отправлено на экспертизу с целью точного установления причины смерти.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти трехлетней девочки.

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