Дата возобновления полетов в Доминикану и на курорты Египта из России стала известна

С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта. В Хургаду и Шарм-эш-Шейх пять раз в неделю будут летать самолеты с туристами. В дальнейшем число рейсов может стать больше, решение будет принято после посещения российской делегацией Египта.
С того же дня начнут летать самолеты в Бахрейн, Доминикану и Молдавию. Бахрейн с Москвой свяжет два рейса в неделю, в Доминикану из Москвы три рейса в неделю - до Пунта-Каны, Ла-Романы и Пуэрто-Платы. В Кишинев из Москвы будут летать самолеты три раза в неделю. В Дамаск (Сирию) число рейсов будет увеличено с одного раза в неделю до трех.
Для того, чтобы благополучно долететь нужно изучить все условия прибытия в страну - в Бахрейн нужно ехать с готовым ПЦР, после прибытия находиться на самоизоляции и сдать еще два теста. В Доминикане по прибытию будут брать экспресс-тест, причем выборочно, туда ПЦР не нужен. По прилету в Молдавию россиян без ЦПР отправят на двухнедельный карантин.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", до сих пор были регулярные рейсы только в Каир, на египетские курорты чартеры пока не летают.